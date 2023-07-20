https://ria.ru/20230720/bradley-1885286533.html

СМИ: украинским войскам не хватает запчастей для ремонта БМП Bradley

СМИ: украинским войскам не хватает запчастей для ремонта БМП Bradley - РИА Новости, 20.07.2023

СМИ: украинским войскам не хватает запчастей для ремонта БМП Bradley

ВСУ не хватает запчастей для ремонта американских БМП Bradley, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:45

2023-07-20T14:45

2023-07-20T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848588251_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_626907bb324b02779f7b97f226358af7.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВСУ не хватает запчастей для ремонта американских БМП Bradley, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских военных. Согласно изданию, для получения запчастей необходимо подать официальный запрос старшему командующему, у которого они в ограниченном количестве. Поэтому некоторая поврежденная техника просто не используется. По словам начальника штаба ремонтно-эвакуационного батальона 47-й бригады ВСУ, когда украинцы только получили Bradley, они столкнулись с проблемой отсутствия "доноров" - транспортных средств, запчасти которых применяются при ремонте менее поврежденной техники. "До (приобретения - ред.) доноров мы проводили минимальные ремонтные работы и ждали, когда другие (Bradley - ред.) получат повреждения", - отметил военный. По данным издания, США передали Украине 190 Bradley, около половины из них предоставлены подразделениям ВСУ. Около десятка БМП уже уничтожены, отмечается в материале.

https://ria.ru/20230719/vsu-1885040368.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр