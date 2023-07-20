https://ria.ru/20230720/bradley-1885286533.html
СМИ: украинским войскам не хватает запчастей для ремонта БМП Bradley
СМИ: украинским войскам не хватает запчастей для ремонта БМП Bradley - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ: украинским войскам не хватает запчастей для ремонта БМП Bradley
ВСУ не хватает запчастей для ремонта американских БМП Bradley, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:45
2023-07-20T14:45
2023-07-20T14:45
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВСУ не хватает запчастей для ремонта американских БМП Bradley, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских военных. Согласно изданию, для получения запчастей необходимо подать официальный запрос старшему командующему, у которого они в ограниченном количестве. Поэтому некоторая поврежденная техника просто не используется. По словам начальника штаба ремонтно-эвакуационного батальона 47-й бригады ВСУ, когда украинцы только получили Bradley, они столкнулись с проблемой отсутствия "доноров" - транспортных средств, запчасти которых применяются при ремонте менее поврежденной техники. "До (приобретения - ред.) доноров мы проводили минимальные ремонтные работы и ждали, когда другие (Bradley - ред.) получат повреждения", - отметил военный. По данным издания, США передали Украине 190 Bradley, около половины из них предоставлены подразделениям ВСУ. Около десятка БМП уже уничтожены, отмечается в материале.
https://ria.ru/20230719/vsu-1885040368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинским войскам не хватает запчастей для ремонта БМП Bradley
Washington Post: ВСУ столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта БМП Bradley