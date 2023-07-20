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СМИ: украинским войскам не хватает запчастей для ремонта БМП Bradley - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/bradley-1885286533.html
СМИ: украинским войскам не хватает запчастей для ремонта БМП Bradley
СМИ: украинским войскам не хватает запчастей для ремонта БМП Bradley - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ: украинским войскам не хватает запчастей для ремонта БМП Bradley
ВСУ не хватает запчастей для ремонта американских БМП Bradley, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:45
2023-07-20T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВСУ не хватает запчастей для ремонта американских БМП Bradley, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских военных. Согласно изданию, для получения запчастей необходимо подать официальный запрос старшему командующему, у которого они в ограниченном количестве. Поэтому некоторая поврежденная техника просто не используется. По словам начальника штаба ремонтно-эвакуационного батальона 47-й бригады ВСУ, когда украинцы только получили Bradley, они столкнулись с проблемой отсутствия "доноров" - транспортных средств, запчасти которых применяются при ремонте менее поврежденной техники. "До (приобретения - ред.) доноров мы проводили минимальные ремонтные работы и ждали, когда другие (Bradley - ред.) получат повреждения", - отметил военный. По данным издания, США передали Украине 190 Bradley, около половины из них предоставлены подразделениям ВСУ. Около десятка БМП уже уничтожены, отмечается в материале.
https://ria.ru/20230719/vsu-1885040368.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинским войскам не хватает запчастей для ремонта БМП Bradley

Washington Post: ВСУ столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта БМП Bradley

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВСУ не хватает запчастей для ремонта американских БМП Bradley, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских военных.
Согласно изданию, для получения запчастей необходимо подать официальный запрос старшему командующему, у которого они в ограниченном количестве. Поэтому некоторая поврежденная техника просто не используется. По словам начальника штаба ремонтно-эвакуационного батальона 47-й бригады ВСУ, когда украинцы только получили Bradley, они столкнулись с проблемой отсутствия "доноров" - транспортных средств, запчасти которых применяются при ремонте менее поврежденной техники.
"До (приобретения - ред.) доноров мы проводили минимальные ремонтные работы и ждали, когда другие (Bradley - ред.) получат повреждения", - отметил военный.
По данным издания, США передали Украине 190 Bradley, около половины из них предоставлены подразделениям ВСУ. Около десятка БМП уже уничтожены, отмечается в материале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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