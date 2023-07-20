https://ria.ru/20230720/bombardirovschiki-1885366655.html

Американские бомбардировщики совершили тренировочный полет над Эстонией

Американские бомбардировщики совершили тренировочный полет над Эстонией - РИА Новости, 20.07.2023

Американские бомбардировщики совершили тренировочный полет над Эстонией

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress провели тренировочный полет в небе над Эстонией в сопровождении истребителей ВВС Великобритании,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T20:33

2023-07-20T20:33

2023-07-20T20:33

сша

эстония

великобритания

eurofighter typhoon

rafale

f-16

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июл - РИА Новости. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress провели тренировочный полет в небе над Эстонией в сопровождении истребителей ВВС Великобритании, Франции и Румынии, сообщила в четверг пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. "В ходе полета сопровождение американских B-52H обеспечивали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и французские Rafale c авиабазы Эмари под Таллином, а также истребители F-16 ВВС Румынии с авиабазы Шауляй в Литве", — говорится в сообщении. Сколько названных стратегических бомбардировщиков ВВС США провели тренировочный полет над Эстонией, в сообщении не указано. США регулярно проводят подобные учения, таким образом они проверяют готовность своих ВВС к выполнению обязательств перед союзниками. Помимо этого, совместные тренировки улучшают взаимодействие союзников для реагирования на возможные кризисы в разных уголках мира, отмечает пресс-служба. B-52H Stratofortress – американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета в 15 тысяч метров. Самолет является носителем ядерного оружия, но также может нести высокоточные боеприпасы с обычной боевой частью. В условиях традиционного конфликта бомбардировщик способен наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутных войск и участвовать в морских наступательных операциях.

https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html

сша

эстония

великобритания

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сша, эстония, великобритания, eurofighter typhoon, rafale, f-16