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Американские бомбардировщики совершили тренировочный полет над Эстонией - РИА Новости, 20.07.2023
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20:33 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/bombardirovschiki-1885366655.html
Американские бомбардировщики совершили тренировочный полет над Эстонией
Американские бомбардировщики совершили тренировочный полет над Эстонией - РИА Новости, 20.07.2023
Американские бомбардировщики совершили тренировочный полет над Эстонией
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress провели тренировочный полет в небе над Эстонией в сопровождении истребителей ВВС Великобритании,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T20:33
2023-07-20T20:33
сша
эстония
великобритания
eurofighter typhoon
rafale
f-16
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июл - РИА Новости. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress провели тренировочный полет в небе над Эстонией в сопровождении истребителей ВВС Великобритании, Франции и Румынии, сообщила в четверг пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. "В ходе полета сопровождение американских B-52H обеспечивали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и французские Rafale c авиабазы Эмари под Таллином, а также истребители F-16 ВВС Румынии с авиабазы Шауляй в Литве", — говорится в сообщении. Сколько названных стратегических бомбардировщиков ВВС США провели тренировочный полет над Эстонией, в сообщении не указано. США регулярно проводят подобные учения, таким образом они проверяют готовность своих ВВС к выполнению обязательств перед союзниками. Помимо этого, совместные тренировки улучшают взаимодействие союзников для реагирования на возможные кризисы в разных уголках мира, отмечает пресс-служба. B-52H Stratofortress – американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета в 15 тысяч метров. Самолет является носителем ядерного оружия, но также может нести высокоточные боеприпасы с обычной боевой частью. В условиях традиционного конфликта бомбардировщик способен наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутных войск и участвовать в морских наступательных операциях.
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сша, эстония, великобритания, eurofighter typhoon, rafale, f-16
США, Эстония, Великобритания, Eurofighter Typhoon, Rafale, F-16
Американские бомбардировщики совершили тренировочный полет над Эстонией

Стратегические бомбардировщики США B-52H совершили тренировочный полет над Эстонией

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard EbensbergerАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard Ebensberger
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июл - РИА Новости. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress провели тренировочный полет в небе над Эстонией в сопровождении истребителей ВВС Великобритании, Франции и Румынии, сообщила в четверг пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.
"В ходе полета сопровождение американских B-52H обеспечивали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и французские Rafale c авиабазы Эмари под Таллином, а также истребители F-16 ВВС Румынии с авиабазы Шауляй в Литве", — говорится в сообщении.
Сколько названных стратегических бомбардировщиков ВВС США провели тренировочный полет над Эстонией, в сообщении не указано.
США регулярно проводят подобные учения, таким образом они проверяют готовность своих ВВС к выполнению обязательств перед союзниками. Помимо этого, совместные тренировки улучшают взаимодействие союзников для реагирования на возможные кризисы в разных уголках мира, отмечает пресс-служба.
B-52H Stratofortress – американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета в 15 тысяч метров. Самолет является носителем ядерного оружия, но также может нести высокоточные боеприпасы с обычной боевой частью. В условиях традиционного конфликта бомбардировщик способен наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутных войск и участвовать в морских наступательных операциях.
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СШАЭстонияВеликобританияEurofighter TyphoonRafaleF-16
 
 
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