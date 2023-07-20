Американские бомбардировщики совершили тренировочный полет над Эстонией
Стратегические бомбардировщики США B-52H совершили тренировочный полет над Эстонией
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard EbensbergerАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 20 июл - РИА Новости. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress провели тренировочный полет в небе над Эстонией в сопровождении истребителей ВВС Великобритании, Франции и Румынии, сообщила в четверг пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.
"В ходе полета сопровождение американских B-52H обеспечивали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и французские Rafale c авиабазы Эмари под Таллином, а также истребители F-16 ВВС Румынии с авиабазы Шауляй в Литве", — говорится в сообщении.
Сколько названных стратегических бомбардировщиков ВВС США провели тренировочный полет над Эстонией, в сообщении не указано.
США регулярно проводят подобные учения, таким образом они проверяют готовность своих ВВС к выполнению обязательств перед союзниками. Помимо этого, совместные тренировки улучшают взаимодействие союзников для реагирования на возможные кризисы в разных уголках мира, отмечает пресс-служба.
B-52H Stratofortress – американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета в 15 тысяч метров. Самолет является носителем ядерного оружия, но также может нести высокоточные боеприпасы с обычной боевой частью. В условиях традиционного конфликта бомбардировщик способен наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутных войск и участвовать в морских наступательных операциях.