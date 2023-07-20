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Более 400 жителей Волновахи посетили больницу, построенную Ямалом - РИА Новости, 20.07.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:56 20.07.2023 (обновлено: 17:08 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/bolnitsa-1885320966.html
Более 400 жителей Волновахи посетили больницу, построенную Ямалом
Более 400 жителей Волновахи посетили больницу, построенную Ямалом - РИА Новости, 20.07.2023
Более 400 жителей Волновахи посетили больницу, построенную Ямалом
Свыше 400 жителей Волновахи в ДНР получили помощь в больнице, построенной Ямалом, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:56
2023-07-20T17:08
ямало-ненецкий автономный округ
донецкая народная республика
волноваха
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 20 июл – РИА Новости. Свыше 400 жителей Волновахи в ДНР получили помощь в больнице, построенной Ямалом, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "Ямальские врачи помогают коллегам в больнице Волновахского района с начала июля. Доктора работают в современном медицинском комплексе, возведенном ямальскими строителями. За это время помощь получили более 400 жителей района", - говорится в сообщении. В новом медучреждении есть станция переливания крови, лаборатории, реанимация, операционные. Рентгенологическое отделение оснащено современным компьютерным томографом, маммографом, флюорографом, ортопантомографом, высокотехнологичным рентгеном. Также округ закупил два автомобиля для обслуживания пациентов на дому. Сейчас помощь населению оказывают терапевт-кардиолог и акушер-гинеколог. На днях вернулся из Волновахи заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Тарко-Салинской больницы Мурад Балабеков. Он вел прием как врач-уролог. "За две недели, проведенные в Волновахе, ежедневно принимал более 30 человек. Проводил УЗИ, выполнил несколько плановых операций под местной анестезией. Когда собирался ехать – были сомнения, страхи. Но сейчас рад, что поработал там. Понял, что мы в Волновахе очень нужны", - приводятся в сообщении слова Балабекова. Ежедневно ямальские медики работают до последнего пациента. Одновременно с диагностикой и лечением ямальские врачи приступили к проведению диспансеризации населения, в которую включены анализ крови на сахар, холестерин, проведение ЭКГ, рентген грудной клетки, отмечают власти. По результатам диагностики у нескольких человек были выявлены хронические заболевания: гипертония, сахарный диабет. Шестерым пациентам диагностировали онкологические заболевания, их направили на лечение в профильные онкоцентры. Шесть пациентов были экстренно госпитализированы с заболеваниями почечной системы, еще трое – прооперированы. Ямальские врачи отметили, что жители Волновахи привыкли получать помощь на платной основе, у многих из них не было медицинской страховки. Благодаря помощи округа горожанам начали выдавать страховые полисы. Теперь они смогут лечиться бесплатно, получать необходимый спектр услуг и медпомощь в лучших федеральных центрах, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20230328/bolnitsa-1861225255.html
https://ria.ru/20230613/vosstanovlenie-1877847232.html
донецкая народная республика
волноваха
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донецкая народная республика, волноваха, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Более 400 жителей Волновахи посетили больницу, построенную Ямалом

CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Cropped image / Свыше 400 жителей Волновахи в ДНР получили помощь в больнице, построенной Ямалом,
Свыше 400 жителей Волновахи в ДНР получили помощь в больнице, построенной Ямалом, - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Cropped image /
Свыше 400 жителей Волновахи в ДНР получили помощь в больнице, построенной Ямалом,
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САЛЕХАРД, 20 июл – РИА Новости. Свыше 400 жителей Волновахи в ДНР получили помощь в больнице, построенной Ямалом, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
"Ямальские врачи помогают коллегам в больнице Волновахского района с начала июля. Доктора работают в современном медицинском комплексе, возведенном ямальскими строителями. За это время помощь получили более 400 жителей района", - говорится в сообщении.
В новом медучреждении есть станция переливания крови, лаборатории, реанимация, операционные. Рентгенологическое отделение оснащено современным компьютерным томографом, маммографом, флюорографом, ортопантомографом, высокотехнологичным рентгеном. Также округ закупил два автомобиля для обслуживания пациентов на дому.
Сейчас помощь населению оказывают терапевт-кардиолог и акушер-гинеколог. На днях вернулся из Волновахи заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Тарко-Салинской больницы Мурад Балабеков. Он вел прием как врач-уролог.
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"За две недели, проведенные в Волновахе, ежедневно принимал более 30 человек. Проводил УЗИ, выполнил несколько плановых операций под местной анестезией. Когда собирался ехать – были сомнения, страхи. Но сейчас рад, что поработал там. Понял, что мы в Волновахе очень нужны", - приводятся в сообщении слова Балабекова.
Ежедневно ямальские медики работают до последнего пациента. Одновременно с диагностикой и лечением ямальские врачи приступили к проведению диспансеризации населения, в которую включены анализ крови на сахар, холестерин, проведение ЭКГ, рентген грудной клетки, отмечают власти.
По результатам диагностики у нескольких человек были выявлены хронические заболевания: гипертония, сахарный диабет. Шестерым пациентам диагностировали онкологические заболевания, их направили на лечение в профильные онкоцентры. Шесть пациентов были экстренно госпитализированы с заболеваниями почечной системы, еще трое – прооперированы.
Ямальские врачи отметили, что жители Волновахи привыкли получать помощь на платной основе, у многих из них не было медицинской страховки. Благодаря помощи округа горожанам начали выдавать страховые полисы. Теперь они смогут лечиться бесплатно, получать необходимый спектр услуг и медпомощь в лучших федеральных центрах, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округДонецкая Народная РеспубликаВолновахаЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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