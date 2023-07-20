https://ria.ru/20230720/bolnitsa-1885320966.html

Более 400 жителей Волновахи посетили больницу, построенную Ямалом

Более 400 жителей Волновахи посетили больницу, построенную Ямалом - РИА Новости, 20.07.2023

Более 400 жителей Волновахи посетили больницу, построенную Ямалом

Свыше 400 жителей Волновахи в ДНР получили помощь в больнице, построенной Ямалом, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:56

2023-07-20T16:56

2023-07-20T17:08

ямало-ненецкий автономный округ

донецкая народная республика

волноваха

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 20 июл – РИА Новости. Свыше 400 жителей Волновахи в ДНР получили помощь в больнице, построенной Ямалом, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "Ямальские врачи помогают коллегам в больнице Волновахского района с начала июля. Доктора работают в современном медицинском комплексе, возведенном ямальскими строителями. За это время помощь получили более 400 жителей района", - говорится в сообщении. В новом медучреждении есть станция переливания крови, лаборатории, реанимация, операционные. Рентгенологическое отделение оснащено современным компьютерным томографом, маммографом, флюорографом, ортопантомографом, высокотехнологичным рентгеном. Также округ закупил два автомобиля для обслуживания пациентов на дому. Сейчас помощь населению оказывают терапевт-кардиолог и акушер-гинеколог. На днях вернулся из Волновахи заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Тарко-Салинской больницы Мурад Балабеков. Он вел прием как врач-уролог. "За две недели, проведенные в Волновахе, ежедневно принимал более 30 человек. Проводил УЗИ, выполнил несколько плановых операций под местной анестезией. Когда собирался ехать – были сомнения, страхи. Но сейчас рад, что поработал там. Понял, что мы в Волновахе очень нужны", - приводятся в сообщении слова Балабекова. Ежедневно ямальские медики работают до последнего пациента. Одновременно с диагностикой и лечением ямальские врачи приступили к проведению диспансеризации населения, в которую включены анализ крови на сахар, холестерин, проведение ЭКГ, рентген грудной клетки, отмечают власти. По результатам диагностики у нескольких человек были выявлены хронические заболевания: гипертония, сахарный диабет. Шестерым пациентам диагностировали онкологические заболевания, их направили на лечение в профильные онкоцентры. Шесть пациентов были экстренно госпитализированы с заболеваниями почечной системы, еще трое – прооперированы. Ямальские врачи отметили, что жители Волновахи привыкли получать помощь на платной основе, у многих из них не было медицинской страховки. Благодаря помощи округа горожанам начали выдавать страховые полисы. Теперь они смогут лечиться бесплатно, получать необходимый спектр услуг и медпомощь в лучших федеральных центрах, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20230328/bolnitsa-1861225255.html

https://ria.ru/20230613/vosstanovlenie-1877847232.html

донецкая народная республика

волноваха

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

донецкая народная республика, волноваха, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)