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В Белом доме заявили, что ВСУ эффективно применяют кассетные боеприпасы - РИА Новости, 21.07.2023
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20:56 20.07.2023 (обновлено: 00:43 21.07.2023)
https://ria.ru/20230720/boepripasy-1885368954.html
В Белом доме заявили, что ВСУ эффективно применяют кассетные боеприпасы
В Белом доме заявили, что ВСУ эффективно применяют кассетные боеприпасы - РИА Новости, 21.07.2023
В Белом доме заявили, что ВСУ эффективно применяют кассетные боеприпасы
Украина уже неделю применяет переданные США кассетные боеприпасы и отчитывается в Вашингтон об их эффективности, сообщил координатор стратегических коммуникаций РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-20T20:56
2023-07-21T00:43
в мире
украина
вооруженные силы украины
сша
вашингтон (штат)
джо байден
джон кирби
human rights watch
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Украина уже неделю применяет переданные США кассетные боеприпасы и отчитывается в Вашингтон об их эффективности, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Они (боеприпасы - ред.) уже на поле боя с прошлой недели или около того. Мы получаем обратную связь от украинцев, они используют их достаточно эффективно и соответствующим образом", - заявил Кирби журналистам.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230717/most-1884756636.html
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украина
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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, вашингтон (штат), джо байден, джон кирби, human rights watch, мария захарова
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Джон Кирби, Human Rights Watch, Мария Захарова
В Белом доме заявили, что ВСУ эффективно применяют кассетные боеприпасы

Белый дом: Украина уже неделю применяет кассетные боеприпасы

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Украина уже неделю применяет переданные США кассетные боеприпасы и отчитывается в Вашингтон об их эффективности, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Они (боеприпасы - ред.) уже на поле боя с прошлой недели или около того. Мы получаем обратную связь от украинцев, они используют их достаточно эффективно и соответствующим образом", - заявил Кирби журналистам.
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Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАВашингтон (штат)Джо БайденДжон КирбиHuman Rights WatchМария Захарова
 
 
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