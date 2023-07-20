https://ria.ru/20230720/bespilotniki-1885356334.html

ЕС ввел санкции против пяти иранцев, обвинив их в поставках БПЛА для России

ЕС ввел санкции против пяти иранцев, обвинив их в поставках БПЛА для России - РИА Новости, 20.07.2023

ЕС ввел санкции против пяти иранцев, обвинив их в поставках БПЛА для России

ЕС ввел санкции против пяти граждан Ирана, обвинив их в причастности к поставкам беспилотников в Россию, которые, по мнению Брюсселя, могут использоваться в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T19:19

2023-07-20T19:19

2023-07-20T19:19

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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. ЕС ввел санкции против пяти граждан Ирана, обвинив их в причастности к поставкам беспилотников в Россию, которые, по мнению Брюсселя, могут использоваться в специальной военной операции на Украине, следует из документов в официальном журнале ЕС. В частности, европейские ограничения введены против члена совета директоров Qods Aviation Хамида Рези Шарифи Техрани, командующего флотом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Резы Тангсири, а также трех членов совета директоров Paravar Pars Company. По мнению Брюсселя, эти лица "несут ответственность за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Активы фигурантов санкционного списка в Евросоюзе подлежат заморозке, кроме того, физлицам из списка запрещены поездки в страны Евросоюза. Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.

https://ria.ru/20230720/vooruzheniya-1885246121.html

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в мире, цены на нефть, россия, иран, хосейн амир абдоллахиан, евросоюз, украина