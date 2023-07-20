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В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.07.2023
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15:09 20.07.2023 (обновлено: 15:40 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885293696.html
В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник
В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.07.2023
В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник
ПВО сбила беспилотник в центральной части Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:09
2023-07-20T15:40
безопасность
республика крым
украина
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ПВО сбила беспилотник в центральной части Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале."Пострадавших и разрушений нет", — написал он.Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Крым регулярно подвергается атакам беспилотников.Сегодня ночью украинский дрон ударил по поселку Раздольное на северо-западе полуострова. При атаке погибла девочка-подросток.
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республика крым
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безопасность, республика крым, украина
Безопасность, Республика Крым, Украина
В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник

В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ПВО сбила беспилотник в центральной части Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале.
«
"Пострадавших и разрушений нет", — написал он.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Крым регулярно подвергается атакам беспилотников.
Сегодня ночью украинский дрон ударил по поселку Раздольное на северо-западе полуострова. При атаке погибла девочка-подросток.
Минобороны о перехвате HIMARS и уничтожении украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS
Вчера, 14:23
 
БезопасностьРеспублика КрымУкраина
 
 
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