https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885293696.html

В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник

В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.07.2023

В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник

ПВО сбила беспилотник в центральной части Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:09

2023-07-20T15:09

2023-07-20T15:40

безопасность

республика крым

украина

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ПВО сбила беспилотник в центральной части Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале."Пострадавших и разрушений нет", — написал он.Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Крым регулярно подвергается атакам беспилотников.Сегодня ночью украинский дрон ударил по поселку Раздольное на северо-западе полуострова. При атаке погибла девочка-подросток.

https://ria.ru/20230720/snaryady-1885279869.html

республика крым

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, республика крым, украина