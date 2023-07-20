https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885293696.html
В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник
В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.07.2023
В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник
ПВО сбила беспилотник в центральной части Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:09
2023-07-20T15:09
2023-07-20T15:40
безопасность
республика крым
украина
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ПВО сбила беспилотник в центральной части Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале."Пострадавших и разрушений нет", — написал он.Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Крым регулярно подвергается атакам беспилотников.Сегодня ночью украинский дрон ударил по поселку Раздольное на северо-западе полуострова. При атаке погибла девочка-подросток.
https://ria.ru/20230720/snaryady-1885279869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, украина
Безопасность, Республика Крым, Украина
В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник
В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник, пострадавших нет