https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885208608.html

Украинский беспилотник ночью атаковал Раздольное в Крыму

Украинский беспилотник ночью атаковал Раздольное в Крыму - РИА Новости, 20.07.2023

Украинский беспилотник ночью атаковал Раздольное в Крыму

Ночной атаке вражеского БПЛА подвергся поселок городского типа Раздольное, расположенный на северо-западе Крыма у побережья Черного моря, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:59

2023-07-20T08:59

2023-07-20T08:59

происшествия

черное море

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Ночной атаке вражеского БПЛА подвергся поселок городского типа Раздольное, расположенный на северо-западе Крыма у побережья Черного моря, сообщили РИА Новости в крымском правительстве. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что девочка-подросток погибла в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе Крыма, повреждены четыре административных здания. "Удар был нанесен ночью, ближе к утру по поселку Раздольное. Погибшая девочка-подросток находилась на улице, была ранена осколком. К сожалению, спасти ее не удалось", - сообщили в правительстве региона. Семье девочки будет оказана вся необходимая поддержка, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью ребенка. Раздольное – административный центр Раздольненского район Крыма. Посёлок городского типа на северо-западе степного Крыма с населением более 7 тысяч жителей, находится на побережье Черного моря.

https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885198734.html

черное море

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, черное море, сергей аксенов (политик), республика крым