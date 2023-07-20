https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885208608.html
Украинский беспилотник ночью атаковал Раздольное в Крыму
Украинский беспилотник ночью атаковал Раздольное в Крыму - РИА Новости, 20.07.2023
Украинский беспилотник ночью атаковал Раздольное в Крыму
Ночной атаке вражеского БПЛА подвергся поселок городского типа Раздольное, расположенный на северо-западе Крыма у побережья Черного моря, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:59
2023-07-20T08:59
2023-07-20T08:59
происшествия
черное море
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Ночной атаке вражеского БПЛА подвергся поселок городского типа Раздольное, расположенный на северо-западе Крыма у побережья Черного моря, сообщили РИА Новости в крымском правительстве. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что девочка-подросток погибла в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе Крыма, повреждены четыре административных здания. "Удар был нанесен ночью, ближе к утру по поселку Раздольное. Погибшая девочка-подросток находилась на улице, была ранена осколком. К сожалению, спасти ее не удалось", - сообщили в правительстве региона. Семье девочки будет оказана вся необходимая поддержка, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью ребенка. Раздольное – административный центр Раздольненского район Крыма. Посёлок городского типа на северо-западе степного Крыма с населением более 7 тысяч жителей, находится на побережье Черного моря.
https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885198734.html
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черное море, сергей аксенов (политик), республика крым
Происшествия, Черное море, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Украинский беспилотник ночью атаковал Раздольное в Крыму
Украинский беспилотник ночью атаковал поселок городского типа Раздольное в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Ночной атаке вражеского БПЛА подвергся поселок городского типа Раздольное, расположенный на северо-западе Крыма у побережья Черного моря, сообщили РИА Новости в крымском правительстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что девочка-подросток погибла в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе Крыма, повреждены четыре административных здания.
"Удар был нанесен ночью, ближе к утру по поселку Раздольное. Погибшая девочка-подросток находилась на улице, была ранена осколком. К сожалению, спасти ее не удалось", - сообщили в правительстве региона.
Семье девочки будет оказана вся необходимая поддержка, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью ребенка.
Раздольное – административный центр Раздольненского район Крыма. Посёлок городского типа на северо-западе степного Крыма с населением более 7 тысяч жителей, находится на побережье Черного моря.
При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка