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При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка
При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка - РИА Новости, 20.07.2023
При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка
В Крыму в результате атаки беспилотника погибла девочка, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T06:08
2023-07-20T06:08
2023-07-20T09:45
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
беспилотники
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Крыму в результате атаки беспилотника погибла девочка, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале."В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. <...> К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток", — написал Аксенов.Он выразил соболезнования и пообещал оказать семье всю необходимую поддержку.Позднее в правительстве Крыма сообщили, что удар нанесли ночью, ближе к утру, по поселку Раздольное. Девочка находилась на улице, ее ранило осколком.Раздольное — поселок городского типа на северо-западе степного Крыма с населением более семи тысяч жителей, находится на побережье Черного моря. Это административный центр Раздольненского района.После ночного удара в поселке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
https://ria.ru/20230718/otvet-1884833316.html
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происшествия, республика крым, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Беспилотники
При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка
Глава Крыма Аксенов: на северо-западе полуострова при атаке беспилотника погибла девочка