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При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:08 20.07.2023 (обновлено: 09:45 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885198734.html
При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка
При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка - РИА Новости, 20.07.2023
При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка
В Крыму в результате атаки беспилотника погибла девочка, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T06:08
2023-07-20T09:45
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
беспилотники
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Крыму в результате атаки беспилотника погибла девочка, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.&quot;В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. &lt;...&gt; К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток&quot;, — написал Аксенов.Он выразил соболезнования и пообещал оказать семье всю необходимую поддержку.Позднее в правительстве Крыма сообщили, что удар нанесли ночью, ближе к утру, по поселку Раздольное. Девочка находилась на улице, ее ранило осколком.Раздольное — поселок городского типа на северо-западе степного Крыма с населением более семи тысяч жителей, находится на побережье Черного моря. Это административный центр Раздольненского района.После ночного удара в поселке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
https://ria.ru/20230718/otvet-1884833316.html
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происшествия, республика крым, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Беспилотники
При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка

Глава Крыма Аксенов: на северо-западе полуострова при атаке беспилотника погибла девочка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Крыму в результате атаки беспилотника погибла девочка, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«

"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. <...> К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток", — написал Аксенов.

Он выразил соболезнования и пообещал оказать семье всю необходимую поддержку.
Позднее в правительстве Крыма сообщили, что удар нанесли ночью, ближе к утру, по поселку Раздольное. Девочка находилась на улице, ее ранило осколком.
Раздольное — поселок городского типа на северо-западе степного Крыма с населением более семи тысяч жителей, находится на побережье Черного моря. Это административный центр Раздольненского района.
После ночного удара в поселке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика КрымБеспилотники
 
 
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