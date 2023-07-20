https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885198734.html

При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка

При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка - РИА Новости, 20.07.2023

При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка

В Крыму в результате атаки беспилотника погибла девочка, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T06:08

2023-07-20T06:08

2023-07-20T09:45

специальная военная операция на украине

происшествия

республика крым

беспилотники

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Крыму в результате атаки беспилотника погибла девочка, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале."В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. <...> К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток", — написал Аксенов.Он выразил соболезнования и пообещал оказать семье всю необходимую поддержку.Позднее в правительстве Крыма сообщили, что удар нанесли ночью, ближе к утру, по поселку Раздольное. Девочка находилась на улице, ее ранило осколком.Раздольное — поселок городского типа на северо-западе степного Крыма с населением более семи тысяч жителей, находится на побережье Черного моря. Это административный центр Раздольненского района.После ночного удара в поселке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

https://ria.ru/20230718/otvet-1884833316.html

республика крым

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происшествия, республика крым, беспилотники