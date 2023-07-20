https://ria.ru/20230720/berton-1885230294.html

Звезду французского кино обвинили в сексуальном насилии

Звезду французского кино обвинили в сексуальном насилии - РИА Новости, 20.07.2023

Звезду французского кино обвинили в сексуальном насилии

Звезду французского фильма "Он и она" Николя Бедоса обвинили в четырех эпизодах сексуального насилия и домогательствах, сообщает Mediapart. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:51

2023-07-20T11:51

2023-07-20T16:05

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Звезду французского фильма "Он и она" Николя Бедоса обвинили в четырех эпизодах сексуального насилия и домогательствах, сообщает Mediapart.Первый иск подала женщина, которая предпочла остаться анонимной. Предполагаемая жертва заявила, что в начале июня Бедос, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал ее. Произошедшее вызвало общественный резонанс, и еще три женщины признались, что подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны актера. Причем одна из них заявила, что на момент предполагаемого преступления была несовершеннолетней. По словам другой женщины, она подверглась насилию еще в 1999 году. Но ее обвинения не рассмотрят в суде из-за истечения 20-летнего срока давности с момента события, согласно законам Франции. Сейчас Николя Бедос находится под следствием. Слушание по его делу состоится в феврале следующего года. Адвокат актера Юлия Минковски отказалась от комментариев.

https://ria.ru/20230622/znamenitosti-1879757851.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, франция, секс