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Звезду французского кино обвинили в сексуальном насилии
Звезду французского кино обвинили в сексуальном насилии - РИА Новости, 20.07.2023
Звезду французского кино обвинили в сексуальном насилии
Звезду французского фильма "Он и она" Николя Бедоса обвинили в четырех эпизодах сексуального насилия и домогательствах, сообщает Mediapart. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:51
2023-07-20T11:51
2023-07-20T16:05
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Звезду французского фильма "Он и она" Николя Бедоса обвинили в четырех эпизодах сексуального насилия и домогательствах, сообщает Mediapart.Первый иск подала женщина, которая предпочла остаться анонимной. Предполагаемая жертва заявила, что в начале июня Бедос, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал ее. Произошедшее вызвало общественный резонанс, и еще три женщины признались, что подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны актера. Причем одна из них заявила, что на момент предполагаемого преступления была несовершеннолетней. По словам другой женщины, она подверглась насилию еще в 1999 году. Но ее обвинения не рассмотрят в суде из-за истечения 20-летнего срока давности с момента события, согласно законам Франции. Сейчас Николя Бедос находится под следствием. Слушание по его делу состоится в феврале следующего года. Адвокат актера Юлия Минковски отказалась от комментариев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, франция, секс
Культура, Знаменитости, Франция, Секс
Звезду французского кино обвинили в сексуальном насилии
Актера Николя Бедоса обвинили в сексуальном насилии и домогательствах
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
Звезду французского фильма "Он и она" Николя Бедоса обвинили в четырех эпизодах сексуального насилия и домогательствах, сообщает
Mediapart.
Первый иск подала женщина, которая предпочла остаться анонимной. Предполагаемая жертва заявила, что в начале июня Бедос, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал ее.
Произошедшее вызвало общественный резонанс, и еще три женщины признались, что подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны актера. Причем одна из них заявила, что на момент предполагаемого преступления была несовершеннолетней.
По словам другой женщины, она подверглась насилию еще в 1999 году. Но ее обвинения не рассмотрят в суде из-за истечения 20-летнего срока давности с момента события, согласно законам Франции.
Сейчас Николя Бедос находится под следствием. Слушание по его делу состоится в феврале следующего года. Адвокат актера Юлия Минковски отказалась от комментариев.
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