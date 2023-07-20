Рейтинг@Mail.ru
Звезду французского кино обвинили в сексуальном насилии - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:51 20.07.2023 (обновлено: 16:05 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/berton-1885230294.html
Звезду французского кино обвинили в сексуальном насилии
Звезду французского кино обвинили в сексуальном насилии - РИА Новости, 20.07.2023
Звезду французского кино обвинили в сексуальном насилии
Звезду французского фильма "Он и она" Николя Бедоса обвинили в четырех эпизодах сексуального насилия и домогательствах, сообщает Mediapart. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:51
2023-07-20T16:05
культура
знаменитости
франция
секс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885239163_0:32:3004:1722_1920x0_80_0_0_c4dfaee7e4449df80ba358e1e70118a0.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Звезду французского фильма "Он и она" Николя Бедоса обвинили в четырех эпизодах сексуального насилия и домогательствах, сообщает Mediapart.Первый иск подала женщина, которая предпочла остаться анонимной. Предполагаемая жертва заявила, что в начале июня Бедос, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал ее. Произошедшее вызвало общественный резонанс, и еще три женщины признались, что подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны актера. Причем одна из них заявила, что на момент предполагаемого преступления была несовершеннолетней. По словам другой женщины, она подверглась насилию еще в 1999 году. Но ее обвинения не рассмотрят в суде из-за истечения 20-летнего срока давности с момента события, согласно законам Франции. Сейчас Николя Бедос находится под следствием. Слушание по его делу состоится в феврале следующего года. Адвокат актера Юлия Минковски отказалась от комментариев.
https://ria.ru/20230622/znamenitosti-1879757851.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885239163_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_9833986189c67a101f459bb821836ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, франция, секс
Культура, Знаменитости, Франция, Секс
Звезду французского кино обвинили в сексуальном насилии

Актера Николя Бедоса обвинили в сексуальном насилии и домогательствах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФранцузский режиссер и актер Николя Бедос
Французский режиссер и актер Николя Бедос - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Звезду французского фильма "Он и она" Николя Бедоса обвинили в четырех эпизодах сексуального насилия и домогательствах, сообщает Mediapart.
Первый иск подала женщина, которая предпочла остаться анонимной. Предполагаемая жертва заявила, что в начале июня Бедос, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал ее.
Произошедшее вызвало общественный резонанс, и еще три женщины признались, что подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны актера. Причем одна из них заявила, что на момент предполагаемого преступления была несовершеннолетней.
По словам другой женщины, она подверглась насилию еще в 1999 году. Но ее обвинения не рассмотрят в суде из-за истечения 20-летнего срока давности с момента события, согласно законам Франции.
Сейчас Николя Бедос находится под следствием. Слушание по его делу состоится в феврале следующего года. Адвокат актера Юлия Минковски отказалась от комментариев.
Французский режиссер Люк Бессон на красной дорожке фильма Ева (Eva) в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018. - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента"
22 июня, 11:48
 
КультураЗнаменитостиФранцияСекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала