https://ria.ru/20230720/benzin-1885333914.html

СК ужесточил обвинение подростку, который облил бензином и поджег девушку

СК ужесточил обвинение подростку, который облил бензином и поджег девушку - РИА Новости, 20.07.2023

СК ужесточил обвинение подростку, который облил бензином и поджег девушку

Следователи предъявили новое обвинение подростку, который был задержан после обнаружения полуживой девушки в ожогах у железной дороги в Пермском крае, теперь... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:42

2023-07-20T17:42

2023-07-20T17:42

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

чад

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ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Следователи предъявили новое обвинение подростку, который был задержан после обнаружения полуживой девушки в ожогах у железной дороги в Пермском крае, теперь несовершеннолетний обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает региональный СК РФ. Утром 8 июля на железнодорожных путях у станции Чад в поселке Октябрьский была найдена полуживая шестнадцатилетняя школьница. Все ее тело было в ожогах. Девушку сначала увезли в местную больницу, а потом вертолетом санавиации доставили в ожоговое отделение в Перми. За жизнь пострадавшей больше недели боролись врачи, однако 18 июля краевой минздрав сообщил, что она умерла. По данным СК, девочку облил горючей жидкостью и поджег подросток. После инцидента было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Причастного к преступлению несовершеннолетнего арестовали. В соцсетях жители писали, что в инциденте могли участвовать еще двое подростков. "В связи с тем, что потерпевшая скончалась, несовершеннолетнему незамедлительно предъявлено новое обвинение в совершении оконченного преступления, предусмотренного пунктом "д" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении. Также в ведомстве, ссылаясь на полученные на данном этапе следствия доказательства, пояснили, что "обвиняемый совершил преступление, находясь с потерпевшей наедине, в отсутствие иных лиц".

https://ria.ru/20230605/ozhogi-1876289814.html

https://ria.ru/20230711/delo-1883618478.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, чад