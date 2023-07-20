https://ria.ru/20230720/bayden-1885368485.html
Опубликован документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена
Опубликован документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена - РИА Новости, 20.07.2023
Опубликован документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена
Американский сенатор Чак Грассли обнародовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T20:50
2023-07-20T20:50
2023-07-20T21:08
в мире
сша
украина
джо байден
николай злочевский
виктор шокин
фбр
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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Американский сенатор Чак Грассли обнародовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием президента США Джо Байдена.В тексте говорится, что фирма предложила место в совете директоров сыну главы государства Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем". Информатор также процитировал главу Burisma Николая Злочевского. Отвечая на вопрос, не повлияет ли на планы компании выйти на американский рынок коррупционное расследование, которое тогда вел генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, он заявил: "Не волнуйся. Хантер обо всем таком позаботится через своего отца". Злочевский также якобы сообщил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну. Информатор признал, что ему неизвестно, удалось ли осуществить эти выплаты. Глава Burisma, по его словам, также хвастал, что следователям потребуется с десяток лет, чтобы обнаружить каналы перечисления средств Байдену-старшему. Джо Байден в те годы занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление в администрации Барака Обамы. Он неоднократно заявлял, что не имеет ничего общего с бизнес-операциями своего сына, расследованием которых занялась контролируемая республиканской оппозицией палата представителей.
https://ria.ru/20230708/politika-1882596440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джо байден, николай злочевский, виктор шокин, фбр
В мире, США, Украина, Джо Байден, Николай Злочевский, Виктор Шокин, ФБР
Опубликован документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена
Сенатор Грассли опубликовал документ ФБР о коррупционной схеме, где мог участвовать Байден
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Американский сенатор Чак Грассли обнародовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием президента США Джо Байдена.
В тексте говорится, что фирма предложила место в совете директоров сыну главы государства Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем".
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Информатор также процитировал главу Burisma Николая Злочевского
. Отвечая на вопрос, не повлияет ли на планы компании выйти на американский рынок коррупционное расследование, которое тогда вел генеральный прокурор Украины Виктор Шокин
, он заявил: "Не волнуйся. Хантер обо всем таком позаботится через своего отца".
Злочевский также якобы сообщил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну. Информатор признал, что ему неизвестно, удалось ли осуществить эти выплаты.
Глава Burisma, по его словам, также хвастал, что следователям потребуется с десяток лет, чтобы обнаружить каналы перечисления средств Байдену-старшему.
Джо Байден в те годы занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление в администрации Барака Обамы
. Он неоднократно заявлял, что не имеет ничего общего с бизнес-операциями своего сына, расследованием которых занялась контролируемая республиканской оппозицией палата представителей.
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