Рейтинг@Mail.ru
Опубликован документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 20.07.2023 (обновлено: 21:08 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/bayden-1885368485.html
Опубликован документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена
Опубликован документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена - РИА Новости, 20.07.2023
Опубликован документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена
Американский сенатор Чак Грассли обнародовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T20:50
2023-07-20T21:08
в мире
сша
украина
джо байден
николай злочевский
виктор шокин
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Американский сенатор Чак Грассли обнародовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием президента США Джо Байдена.В тексте говорится, что фирма предложила место в совете директоров сыну главы государства Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем". Информатор также процитировал главу Burisma Николая Злочевского. Отвечая на вопрос, не повлияет ли на планы компании выйти на американский рынок коррупционное расследование, которое тогда вел генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, он заявил: "Не волнуйся. Хантер обо всем таком позаботится через своего отца". Злочевский также якобы сообщил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну. Информатор признал, что ему неизвестно, удалось ли осуществить эти выплаты. Глава Burisma, по его словам, также хвастал, что следователям потребуется с десяток лет, чтобы обнаружить каналы перечисления средств Байдену-старшему. Джо Байден в те годы занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление в администрации Барака Обамы. Он неоднократно заявлял, что не имеет ничего общего с бизнес-операциями своего сына, расследованием которых занялась контролируемая республиканской оппозицией палата представителей.
https://ria.ru/20230708/politika-1882596440.html
https://ria.ru/20230717/kokain-1884713804.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, джо байден, николай злочевский, виктор шокин, фбр
В мире, США, Украина, Джо Байден, Николай Злочевский, Виктор Шокин, ФБР
Опубликован документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена

Сенатор Грассли опубликовал документ ФБР о коррупционной схеме, где мог участвовать Байден

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Американский сенатор Чак Грассли обнародовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием президента США Джо Байдена.
В тексте говорится, что фирма предложила место в совете директоров сыну главы государства Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем".
Президент Джо Байден беседует с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Предсказуемый финал. Что поможет выгнать Байдена из Белого дома
8 июля, 08:00
Информатор также процитировал главу Burisma Николая Злочевского. Отвечая на вопрос, не повлияет ли на планы компании выйти на американский рынок коррупционное расследование, которое тогда вел генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, он заявил: "Не волнуйся. Хантер обо всем таком позаботится через своего отца".
Злочевский также якобы сообщил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну. Информатор признал, что ему неизвестно, удалось ли осуществить эти выплаты.
Глава Burisma, по его словам, также хвастал, что следователям потребуется с десяток лет, чтобы обнаружить каналы перечисления средств Байдену-старшему.
Джо Байден в те годы занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление в администрации Барака Обамы. Он неоднократно заявлял, что не имеет ничего общего с бизнес-операциями своего сына, расследованием которых занялась контролируемая республиканской оппозицией палата представителей.
Здание Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Экс-глава полиции Нью-Йорка высказался о найденном в Белом доме кокаине
17 июля, 17:48
 
В миреСШАУкраинаДжо БайденНиколай ЗлочевскийВиктор ШокинФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала