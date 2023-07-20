https://ria.ru/20230720/bayden-1885192344.html
Конгрессвумен показала на слушаниях "неприличные" фото сына Байдена
Конгрессвумен показала на слушаниях "неприличные" фото сына Байдена - РИА Новости, 20.07.2023
Конгрессвумен показала на слушаниях "неприличные" фото сына Байдена
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин показала в конгрессе "неприличные" фото сына президента США Джо Байдена Хантера, зрителям не... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T02:05
2023-07-20T02:05
2023-07-20T02:05
в мире
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марджори тейлор грин
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин показала в конгрессе "неприличные" фото сына президента США Джо Байдена Хантера, зрителям не понравилось. "Это не совсем то, что помощники-юристы обычно делают для своей фирмы", - заявила Грин, демонстрируя снимки, на которых, по ее оценке Хантер Байден запечатлен с работницами эскортной службы, которых он, по ее информации, нанимал через свою юридическую фирму. Конгрессвумен рассказала, что фотографии, которые для представления в конгрессе были частично "цензурированны", были сделаны с видеозаписей, которые вел сам Байден-младший. Ярый оппонент действующего главы Белого дома Грин предупредила участников слушаний о том, что фотографии не предназначены для просмотра определенными группами лиц, но, тем не менее даже ее старшие коллеги по палате заявили протест в связи с демонстрацией иллюстраций. Ранее председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил о том, что агенты Федерального бюро расследований и Налоговой службы США в декабре 2020 года не смогли допросить сына нынешнего американского президента Хантера Байдена, поскольку получили приказ не приближаться к нему и ждать, пока Хантер сам позвонит следователям. В результате, как отмечалось, Хантер не вышел связь и его допрос так никогда и не был проведен. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
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в мире, сша, хантер байден, марджори тейлор грин
В мире, США, Хантер Байден, Марджори Тейлор Грин
Конгрессвумен показала на слушаниях "неприличные" фото сына Байдена
Конгрессвумен Грин показала на слушаниях "неприличные" фото сына Байдена Хантера
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин показала в конгрессе "неприличные" фото сына президента США Джо Байдена Хантера, зрителям не понравилось.
«
"Это не совсем то, что помощники-юристы обычно делают для своей фирмы", - заявила Грин, демонстрируя снимки, на которых, по ее оценке Хантер Байден запечатлен с работницами эскортной службы, которых он, по ее информации, нанимал через свою юридическую фирму.
Конгрессвумен рассказала, что фотографии, которые для представления в конгрессе были частично "цензурированны", были сделаны с видеозаписей, которые вел сам Байден-младший.
Ярый оппонент действующего главы Белого дома Грин предупредила участников слушаний о том, что фотографии не предназначены для просмотра определенными группами лиц, но, тем не менее даже ее старшие коллеги по палате заявили протест в связи с демонстрацией иллюстраций.
Ранее председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил о том, что агенты Федерального бюро расследований и Налоговой службы США в декабре 2020 года не смогли допросить сына нынешнего американского президента Хантера Байдена, поскольку получили приказ не приближаться к нему и ждать, пока Хантер сам позвонит следователям. В результате, как отмечалось, Хантер не вышел связь и его допрос так никогда и не был проведен.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп
утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр
.
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