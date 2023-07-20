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Банк "Юнистрим" разработал решение для бесперебойной работы с партнерами - РИА Новости, 20.07.2023
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21:42 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/bank-1885374545.html
Банк "Юнистрим" разработал решение для бесперебойной работы с партнерами
Банк "Юнистрим" разработал решение для бесперебойной работы с партнерами - РИА Новости, 20.07.2023
Банк "Юнистрим" разработал решение для бесперебойной работы с партнерами
Попавший под санкции банк "Юнистрим" разработал инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами, говорится в сообщении РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T21:42
2023-07-20T21:42
экономика
юнистрим
министерство финансов сша
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Попавший под санкции банк "Юнистрим" разработал инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами, говорится в сообщении банка. Ранее в четверг в отношении банка "Юнистрим" были введены ограничения со стороны Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США. "С учетом геополитической ситуации и сложившейся международной практики работы в условиях санкций и ограничений, введённых в отношении российских банков, Банком разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Данное решение будет реализовано в кратчайшие сроки", - сообщил банк.
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экономика, юнистрим, министерство финансов сша
Экономика, Юнистрим, Министерство финансов США
Банк "Юнистрим" разработал решение для бесперебойной работы с партнерами

Банк "Юнистрим" разработал инфраструктурное решение для бесперебойной работы с партнерами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБанковский терминал
Банковский терминал - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Попавший под санкции банк "Юнистрим" разработал инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами, говорится в сообщении банка.
Ранее в четверг в отношении банка "Юнистрим" были введены ограничения со стороны Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.
«
"С учетом геополитической ситуации и сложившейся международной практики работы в условиях санкций и ограничений, введённых в отношении российских банков, Банком разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Данное решение будет реализовано в кратчайшие сроки", - сообщил банк.
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