https://ria.ru/20230720/bagdad-1885197297.html

МИД Ирака осудил поджог посольства Швеции в Багдаде

МИД Ирака осудил поджог посольства Швеции в Багдаде - РИА Новости, 20.07.2023

МИД Ирака осудил поджог посольства Швеции в Багдаде

Министерство иностранных дел Ирака осудило поджог посольства Швеции в Багдаде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление дипведомства. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T05:13

2023-07-20T05:13

2023-07-20T05:27

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака осудило поджог посольства Швеции в Багдаде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление дипведомства. "Ирак осудил поджог посольства Швеции в Багдаде демонстрантами", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление МИД Ирака. Как отмечается в заявлении МИД страны, власти Ирака поручили "соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных". Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме.

https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html

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