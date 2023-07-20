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МИД Ирака осудил поджог посольства Швеции в Багдаде - РИА Новости, 20.07.2023
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05:13 20.07.2023 (обновлено: 05:27 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/bagdad-1885197297.html
МИД Ирака осудил поджог посольства Швеции в Багдаде
МИД Ирака осудил поджог посольства Швеции в Багдаде - РИА Новости, 20.07.2023
МИД Ирака осудил поджог посольства Швеции в Багдаде
Министерство иностранных дел Ирака осудило поджог посольства Швеции в Багдаде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление дипведомства. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T05:13
2023-07-20T05:27
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ирак
швеция
багдад (город)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака осудило поджог посольства Швеции в Багдаде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление дипведомства. "Ирак осудил поджог посольства Швеции в Багдаде демонстрантами", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление МИД Ирака. Как отмечается в заявлении МИД страны, власти Ирака поручили "соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных". Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме.
https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html
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в мире, ирак, швеция, багдад (город)
В мире, Ирак, Швеция, Багдад (город)
МИД Ирака осудил поджог посольства Швеции в Багдаде

AFP: МИД Ирака осудил поджог посольства Швеции в Багдаде

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака осудило поджог посольства Швеции в Багдаде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление дипведомства.
«
"Ирак осудил поджог посольства Швеции в Багдаде демонстрантами", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление МИД Ирака.
Как отмечается в заявлении МИД страны, власти Ирака поручили "соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме.
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