https://ria.ru/20230720/avon-1885224782.html

Avon проверяет сообщения о листовках в поддержку террористов в заказах

Avon проверяет сообщения о листовках в поддержку террористов в заказах - РИА Новости, 20.07.2023

Avon проверяет сообщения о листовках в поддержку террористов в заказах

Производитель и продавец косметики и парфюмерии Avon проверят информацию о листовках в поддержку террористов, якобы найденных в заказах с продукцией компании;... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:32

2023-07-20T10:32

2023-07-20T10:43

avon products

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Производитель и продавец косметики и парфюмерии Avon проверят информацию о листовках в поддержку террористов, якобы найденных в заказах с продукцией компании; при этом от правоохранительных органов обращений не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Avon Россия".В среду газета "Коммерсант" сообщила, что в доставленных курьерами посылках с парфюмерией Avon обнаружились печатные тексты с осуждением специальной военной операции и благодарностью от террористов, устроивших нападения на Брянскую и Белгородскую области. По данным издания, полиция и Следственный комитет проводят доследственную проверку."Компания Avon Россия проверяет информацию, поскольку обвинения носят серьезный характер. На сегодняшний день были опубликованы сообщения в СМИ, однако никаких обращений от правоохранительных органов по данному вопросу не поступало", - сказали в пресс-службе компании.Там добавили, что по этому вопросу будет проведено тщательное расследование, поскольку это "противоречит миссии компании поддерживать женщин через красоту". Бренд намерен в полной мере сотрудничать с властями.

https://ria.ru/20230419/feyk-1866382105.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

avon products, происшествия