https://ria.ru/20230720/avon-1885224782.html
Avon проверяет сообщения о листовках в поддержку террористов в заказах
Avon проверяет сообщения о листовках в поддержку террористов в заказах - РИА Новости, 20.07.2023
Avon проверяет сообщения о листовках в поддержку террористов в заказах
Производитель и продавец косметики и парфюмерии Avon проверят информацию о листовках в поддержку террористов, якобы найденных в заказах с продукцией компании;... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:32
2023-07-20T10:32
2023-07-20T10:43
avon products
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Производитель и продавец косметики и парфюмерии Avon проверят информацию о листовках в поддержку террористов, якобы найденных в заказах с продукцией компании; при этом от правоохранительных органов обращений не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Avon Россия".В среду газета "Коммерсант" сообщила, что в доставленных курьерами посылках с парфюмерией Avon обнаружились печатные тексты с осуждением специальной военной операции и благодарностью от террористов, устроивших нападения на Брянскую и Белгородскую области. По данным издания, полиция и Следственный комитет проводят доследственную проверку."Компания Avon Россия проверяет информацию, поскольку обвинения носят серьезный характер. На сегодняшний день были опубликованы сообщения в СМИ, однако никаких обращений от правоохранительных органов по данному вопросу не поступало", - сказали в пресс-службе компании.Там добавили, что по этому вопросу будет проведено тщательное расследование, поскольку это "противоречит миссии компании поддерживать женщин через красоту". Бренд намерен в полной мере сотрудничать с властями.
https://ria.ru/20230419/feyk-1866382105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
avon products, происшествия
Avon Products, Происшествия
Avon проверяет сообщения о листовках в поддержку террористов в заказах
Avon проверяет сообщения, что в заказы попадали печатные тексты, восхваляющие террористов
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Производитель и продавец косметики и парфюмерии Avon проверят информацию о листовках в поддержку террористов, якобы найденных в заказах с продукцией компании; при этом от правоохранительных органов обращений не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Avon Россия".
В среду газета "Коммерсант" сообщила, что в доставленных курьерами посылках с парфюмерией Avon обнаружились печатные тексты с осуждением специальной военной операции и благодарностью от террористов, устроивших нападения на Брянскую и Белгородскую области
. По данным издания, полиция и Следственный комитет проводят доследственную проверку.
"Компания Avon Россия проверяет информацию, поскольку обвинения носят серьезный характер. На сегодняшний день были опубликованы сообщения в СМИ, однако никаких обращений от правоохранительных органов по данному вопросу не поступало", - сказали в пресс-службе компании.
Там добавили, что по этому вопросу будет проведено тщательное расследование, поскольку это "противоречит миссии компании поддерживать женщин через красоту". Бренд намерен в полной мере сотрудничать с властями.
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