https://ria.ru/20230720/ataki-1885278770.html

ВС России отразили 16 украинских атак на Донецком направлении

ВС России отразили 16 украинских атак на Донецком направлении - РИА Новости, 20.07.2023

ВС России отразили 16 украинских атак на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ за сутки отбили 16 атак украинских подразделений на донецком направлении, Киев потерял 210 военнослужащих, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:20

2023-07-20T14:20

2023-07-20T14:29

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки отбили 16 атак украинских подразделений на донецком направлении, Киев потерял 210 военнослужащих, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны РФ.В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.В частности, отметили в Минобороны, "на донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Севернее Клещеевки Донецкой народной республики".Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены живая сила и техника войск Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Дылеевка ДНР."В ходе боев уничтожено более 210 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и "Мста-Б", - отметили в Минобороны.Кроме того, сказали в министерстве, в районах населенных пунктов Серебрянка и Авдеевка ДНР уничтожены два склада боеприпасов 81-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад противника.

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика