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Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:11 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/ataka-1885233697.html
Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова
Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова - РИА Новости, 20.07.2023
Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова
Международное сообщество "не заметило" атаку на Крымский мост и гибель мирных граждан в результате нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:11
2023-07-20T11:11
специальная военная операция на украине
мария захарова
чп на крымском мосту
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Международное сообщество "не заметило" атаку на Крымский мост и гибель мирных граждан в результате нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вы посмотрите реакцию международного сообщества - никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту. Я напомню: обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу, по трагедии, по трагизму, и делают из них настоящие информационные кампании. Только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы", - заявила Захарова на своем брифинге. Когда же что-то начинает не вписываться в их мировоззрение - "им не интересна судьба детей", добавила она. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
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мария захарова, чп на крымском мосту, россия
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, ЧП на Крымском мосту, Россия
Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова

Захарова: Запад не заметил атаку на Крымский мост и гибель мирных жителей

© РИА Новости / Пресс-служба НАК | Перейти в медиабанкКрымский мост после атаки
Крымский мост после атаки - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба НАК
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Крымский мост после атаки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Международное сообщество "не заметило" атаку на Крымский мост и гибель мирных граждан в результате нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы посмотрите реакцию международного сообщества - никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту. Я напомню: обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу, по трагедии, по трагизму, и делают из них настоящие информационные кампании. Только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы", - заявила Захарова на своем брифинге.
Когда же что-то начинает не вписываться в их мировоззрение - "им не интересна судьба детей", добавила она.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваЧП на Крымском мостуРоссия
 
 
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