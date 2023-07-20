https://ria.ru/20230720/ataka-1885233697.html

Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова

Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова - РИА Новости, 20.07.2023

Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова

Международное сообщество "не заметило" атаку на Крымский мост и гибель мирных граждан в результате нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:11

2023-07-20T11:11

2023-07-20T11:11

специальная военная операция на украине

мария захарова

чп на крымском мосту

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Международное сообщество "не заметило" атаку на Крымский мост и гибель мирных граждан в результате нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вы посмотрите реакцию международного сообщества - никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту. Я напомню: обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу, по трагедии, по трагизму, и делают из них настоящие информационные кампании. Только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы", - заявила Захарова на своем брифинге. Когда же что-то начинает не вписываться в их мировоззрение - "им не интересна судьба детей", добавила она. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.

https://ria.ru/20230720/khakery-1885203755.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, чп на крымском мосту, россия