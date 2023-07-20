https://ria.ru/20230720/ataka-1885233697.html
Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова
Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова - РИА Новости, 20.07.2023
Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова
Международное сообщество "не заметило" атаку на Крымский мост и гибель мирных граждан в результате нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:11
2023-07-20T11:11
2023-07-20T11:11
специальная военная операция на украине
мария захарова
чп на крымском мосту
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884694800_0:52:1714:1016_1920x0_80_0_0_5594dcfdc7153ba787dedb0c7b30f3d9.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Международное сообщество "не заметило" атаку на Крымский мост и гибель мирных граждан в результате нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вы посмотрите реакцию международного сообщества - никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту. Я напомню: обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу, по трагедии, по трагизму, и делают из них настоящие информационные кампании. Только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы", - заявила Захарова на своем брифинге. Когда же что-то начинает не вписываться в их мировоззрение - "им не интересна судьба детей", добавила она. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
https://ria.ru/20230720/khakery-1885203755.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884694800_95:0:1450:1016_1920x0_80_0_0_8562c9e9a8f6506c4a9855830d9a203b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, чп на крымском мосту, россия
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, ЧП на Крымском мосту, Россия
Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова
Захарова: Запад не заметил атаку на Крымский мост и гибель мирных жителей
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Международное сообщество "не заметило" атаку на Крымский мост и гибель мирных граждан в результате нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы посмотрите реакцию международного сообщества - никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту. Я напомню: обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу, по трагедии, по трагизму, и делают из них настоящие информационные кампании. Только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы", - заявила Захарова на своем брифинге.
Когда же что-то начинает не вписываться в их мировоззрение - "им не интересна судьба детей", добавила она.
В ночь на 17 июля Украина
атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области
, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту