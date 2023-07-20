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Эксперт предложил Аргентине вступить в БРИКС, несмотря на призыв ЕС - РИА Новости, 20.07.2023
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07:44 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/argentina-1885202065.html
Эксперт предложил Аргентине вступить в БРИКС, несмотря на призыв ЕС
Эксперт предложил Аргентине вступить в БРИКС, несмотря на призыв ЕС - РИА Новости, 20.07.2023
Эксперт предложил Аргентине вступить в БРИКС, несмотря на призыв ЕС
Заявление Евросоюза о необходимости воздержаться от вступления в БРИКС до окончания конфликта на Украине Аргентина должна игнорировать - геополитически... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T07:44
2023-07-20T07:44
в мире
аргентина
брикс
евросоюз
латинская америка
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Заявление Евросоюза о необходимости воздержаться от вступления в БРИКС до окончания конфликта на Украине Аргентина должна игнорировать - геополитически неуклюжей Европе нечего предложить своим партнерам, тогда как расширенный БРИКС предоставит республике благоприятные возможности роста, заявил РИА Новости аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса. "Аргентина, на мой взгляд, должна полностью проигнорировать этот призыв, она должна показать себя как суверенная страна, тем более, что Европе на данный момент нечего предложить ни одному из своих партнеров, фактически она не является основным партнером Аргентины", - заявил Ламеса. Накануне агентство Блумберг со ссылкой на чиновника сообщило, что ЕС призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС во время конфликта на Украине. По словам собеседника РИА Новости, Европейский союз "упрямствует в стремлении втянуть в свою геополитическую неуклюжесть как можно больше стран или регионов, до которых он сможет дотянуться". В качестве примера Ламес привел безуспешные попытки повлиять на страны Латинской Америки и Карибского бассейна на саммите ЕС-СЕЛАК в Брюсселе, чтобы продавить итоговый документ, осуждающий Россию за проведение специальной военной операции на Украине. "Бесчисленное множество стран и регионов сопротивляются тому, чтобы их втянули, повторюсь, в неуклюжесть Европейского союза, который по указке Соединенных Штатов только и делает, что стреляет себе в ногу. Доказательством тому является ухудшение состояния экономики старого континента ввиду утраты тех преимуществ, которые давали в том числе углеводороды из России. Накладывая на неё санкции, Европа парадоксальным образом наказывает себя и свой промышленный конгломерат", - добавил эксперт. Как отметил Ламеса, намерение войти в структуру БРИКС демонстрируют 25 стран, включая государства "огромной силы и потенциала в области энергетики и производства различного сырья" - Саудовская Аравия, Алжир, Бангладеш, Египет, Арабские Эмираты, Иран, Казахстан, Индонезия, Венесуэла, Мексика и даже Турция, входящая в НАТО. "Возможности роста для Аргентинской Республики в этой среде будут очень благоприятными. Особенно принимая во внимание проект собственной валюты в рамках этой группы для международной торговли, который, без сомнения, может быть еще одним элементом, представляющим большой интерес, чтобы избавиться от нашей зависимости от доллара", - пояснил аналитик. Ламеса напомнил, что для Аргентины будет "удобно и важно" присоединиться к БРИКС, где взаимодействуют её главные партнеры - Китай и Бразилия, а также исторически дружественная Россия. "Все, что нужно лидерам моей страны, Аргентины, - это четко видеть, где находятся друзья нашей страны, и что ее интересы имеют тот же вектор, что и интересы глобального большинства, которое представлено в Евразии, Африке и в будущем - в группе БРИКС+", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230602/briks-1875677286.html
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в мире, аргентина, брикс, евросоюз, латинская америка
В мире, Аргентина, БРИКС, Евросоюз, Латинская Америка
Эксперт предложил Аргентине вступить в БРИКС, несмотря на призыв ЕС

Аналитик Ламеса: Аргентина должна игнорировать призыв ЕС не присоединяться к БРИКС

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Заявление Евросоюза о необходимости воздержаться от вступления в БРИКС до окончания конфликта на Украине Аргентина должна игнорировать - геополитически неуклюжей Европе нечего предложить своим партнерам, тогда как расширенный БРИКС предоставит республике благоприятные возможности роста, заявил РИА Новости аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса.
«
"Аргентина, на мой взгляд, должна полностью проигнорировать этот призыв, она должна показать себя как суверенная страна, тем более, что Европе на данный момент нечего предложить ни одному из своих партнеров, фактически она не является основным партнером Аргентины", - заявил Ламеса.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на чиновника сообщило, что ЕС призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС во время конфликта на Украине.
По словам собеседника РИА Новости, Европейский союз "упрямствует в стремлении втянуть в свою геополитическую неуклюжесть как можно больше стран или регионов, до которых он сможет дотянуться". В качестве примера Ламес привел безуспешные попытки повлиять на страны Латинской Америки и Карибского бассейна на саммите ЕС-СЕЛАК в Брюсселе, чтобы продавить итоговый документ, осуждающий Россию за проведение специальной военной операции на Украине.
«
"Бесчисленное множество стран и регионов сопротивляются тому, чтобы их втянули, повторюсь, в неуклюжесть Европейского союза, который по указке Соединенных Штатов только и делает, что стреляет себе в ногу. Доказательством тому является ухудшение состояния экономики старого континента ввиду утраты тех преимуществ, которые давали в том числе углеводороды из России. Накладывая на неё санкции, Европа парадоксальным образом наказывает себя и свой промышленный конгломерат", - добавил эксперт.
Как отметил Ламеса, намерение войти в структуру БРИКС демонстрируют 25 стран, включая государства "огромной силы и потенциала в области энергетики и производства различного сырья" - Саудовская Аравия, Алжир, Бангладеш, Египет, Арабские Эмираты, Иран, Казахстан, Индонезия, Венесуэла, Мексика и даже Турция, входящая в НАТО.
"Возможности роста для Аргентинской Республики в этой среде будут очень благоприятными. Особенно принимая во внимание проект собственной валюты в рамках этой группы для международной торговли, который, без сомнения, может быть еще одним элементом, представляющим большой интерес, чтобы избавиться от нашей зависимости от доллара", - пояснил аналитик.
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Ламеса напомнил, что для Аргентины будет "удобно и важно" присоединиться к БРИКС, где взаимодействуют её главные партнеры - Китай и Бразилия, а также исторически дружественная Россия.
"Все, что нужно лидерам моей страны, Аргентины, - это четко видеть, где находятся друзья нашей страны, и что ее интересы имеют тот же вектор, что и интересы глобального большинства, которое представлено в Евразии, Африке и в будущем - в группе БРИКС+", - заключил эксперт.
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