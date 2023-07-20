https://ria.ru/20230720/argentina-1885199327.html

Аргентина заблокировала заход судна со сжиженным природным газом из России

Аргентина заблокировала заход судна со сжиженным природным газом из России - РИА Новости, 20.07.2023

Аргентина заблокировала заход судна со сжиженным природным газом из России

Власти Аргентины приняли решение заблокировать заход судна со сжиженным природным газом (СПГ) из России, сообщил в интервью телеканалу C5N министр экономики... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T06:44

2023-07-20T06:44

2023-07-20T10:01

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл — РИА Новости. Власти Аргентины приняли решение заблокировать заход судна со сжиженным природным газом (СПГ) из России, сообщил в интервью телеканалу C5N министр экономики страны и кандидат в президенты Серхио Масса. "Мы приняли решение ввиду международных санкций, которые применяются по отношению к отдельным российским компаниям, заблокировать заход судна с СПГ происхождением из России", — сказал Масса."Это связано с уважением международных рамок", — добавил министр. Страны — партнеры России оказались под давлением со стороны Запада, который ввел экономические санкции против Москвы в связи с началом российской военной операции против Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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