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В Москве арестовали мужчину за попытку поджога Мавзолея
В Москве арестовали мужчину за попытку поджога Мавзолея - РИА Новости, 20.07.2023
В Москве арестовали мужчину за попытку поджога Мавзолея
Таганский суд Москвы в четверг арестовал по делу о хулиганстве Константина Старчукова, которого задержали с коктейлем Молотова на Красной площади, сообщили РИА... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:37
2023-07-20T19:37
2023-07-20T19:37
происшествия
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мавзолей ленина
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы в четверг арестовал по делу о хулиганстве Константина Старчукова, которого задержали с коктейлем Молотова на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Таганским районным судом города Москвы 20 июля удовлетворено ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, Старчукова Константина Станиславовича сроком на два месяца, то есть до 18 сентября", - сказала собеседница агентства. Мужчина был задержан в понедельник вечером у Мавзолея Ленина, в сторону которого он кинул коктейль Молотова. Часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, мавзолей ленина
Происшествия, Москва, Россия, Мавзолей Ленина
В Москве арестовали мужчину за попытку поджога Мавзолея
Суд в Москве арестовал мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей на Красной площади