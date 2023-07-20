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В Москве арестовали мужчину за попытку поджога Мавзолея

В Москве арестовали мужчину за попытку поджога Мавзолея - РИА Новости, 20.07.2023

В Москве арестовали мужчину за попытку поджога Мавзолея

Таганский суд Москвы в четверг арестовал по делу о хулиганстве Константина Старчукова, которого задержали с коктейлем Молотова на Красной площади, сообщили РИА... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T19:37

2023-07-20T19:37

2023-07-20T19:37

происшествия

москва

россия

мавзолей ленина

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы в четверг арестовал по делу о хулиганстве Константина Старчукова, которого задержали с коктейлем Молотова на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Таганским районным судом города Москвы 20 июля удовлетворено ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, Старчукова Константина Станиславовича сроком на два месяца, то есть до 18 сентября", - сказала собеседница агентства. Мужчина был задержан в понедельник вечером у Мавзолея Ленина, в сторону которого он кинул коктейль Молотова. Часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230531/ufsb-1875331239.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мавзолей ленина