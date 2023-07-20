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В Москве арестовали мужчину за попытку поджога Мавзолея - РИА Новости, 20.07.2023
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19:37 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/arest-1885358876.html
В Москве арестовали мужчину за попытку поджога Мавзолея
В Москве арестовали мужчину за попытку поджога Мавзолея - РИА Новости, 20.07.2023
В Москве арестовали мужчину за попытку поджога Мавзолея
Таганский суд Москвы в четверг арестовал по делу о хулиганстве Константина Старчукова, которого задержали с коктейлем Молотова на Красной площади, сообщили РИА... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:37
2023-07-20T19:37
происшествия
москва
россия
мавзолей ленина
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы в четверг арестовал по делу о хулиганстве Константина Старчукова, которого задержали с коктейлем Молотова на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Таганским районным судом города Москвы 20 июля удовлетворено ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, Старчукова Константина Станиславовича сроком на два месяца, то есть до 18 сентября", - сказала собеседница агентства. Мужчина был задержан в понедельник вечером у Мавзолея Ленина, в сторону которого он кинул коктейль Молотова. Часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
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происшествия, москва, россия, мавзолей ленина
Происшествия, Москва, Россия, Мавзолей Ленина
В Москве арестовали мужчину за попытку поджога Мавзолея

Суд в Москве арестовал мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей на Красной площади

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМавзолей на Красной площади в Москве
Мавзолей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мавзолей на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы в четверг арестовал по делу о хулиганстве Константина Старчукова, которого задержали с коктейлем Молотова на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Таганским районным судом города Москвы 20 июля удовлетворено ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, Старчукова Константина Станиславовича сроком на два месяца, то есть до 18 сентября", - сказала собеседница агентства.
Мужчина был задержан в понедельник вечером у Мавзолея Ленина, в сторону которого он кинул коктейль Молотова.
Часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
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