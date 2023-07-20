https://ria.ru/20230720/arest-1885356672.html

Арестован восьмой фигурант дела о покушении на Симоньян

Арестован восьмой фигурант дела о покушении на Симоньян - РИА Новости, 20.07.2023

Арестован восьмой фигурант дела о покушении на Симоньян

Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T19:21

2023-07-20T19:21

2023-07-20T19:23

происшествия

москва

маргарита симоньян

ксения собчак

фсб

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак, сообщили РИА Новости в суде. "Несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Таким образом, под стражей в рамках дела находятся пять несовершеннолетних, один несовершеннолетний на момент совершения преступления, двое совершеннолетних граждан. Санкция статьи УК "хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. Задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88".

https://ria.ru/20230715/simonyan-1884388109.html

https://ria.ru/20230717/khusity-1884515223.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, маргарита симоньян, ксения собчак, фсб