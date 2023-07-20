https://ria.ru/20230720/arest-1885356672.html
Арестован восьмой фигурант дела о покушении на Симоньян
Арестован восьмой фигурант дела о покушении на Симоньян - РИА Новости, 20.07.2023
Арестован восьмой фигурант дела о покушении на Симоньян
Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:21
2023-07-20T19:21
2023-07-20T19:23
происшествия
москва
маргарита симоньян
ксения собчак
фсб
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак, сообщили РИА Новости в суде. "Несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Таким образом, под стражей в рамках дела находятся пять несовершеннолетних, один несовершеннолетний на момент совершения преступления, двое совершеннолетних граждан. Санкция статьи УК "хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. Задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88".
https://ria.ru/20230715/simonyan-1884388109.html
https://ria.ru/20230717/khusity-1884515223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, маргарита симоньян, ксения собчак, фсб
Происшествия, Москва, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, ФСБ
Арестован восьмой фигурант дела о покушении на Симоньян
Суд арестовал восьмого фигуранта дела о подготовке покушения на Симоньян и Собчак
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на себя
Таким образом, под стражей в рамках дела находятся пять несовершеннолетних, один несовершеннолетний на момент совершения преступления, двое совершеннолетних граждан.
Санкция статьи УК "хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее ФСБ
и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян
украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак
. Задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88".
Хуситы назвали попытку покушения на Симоньян неудачей Запада в СМИ