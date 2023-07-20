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Арестован восьмой фигурант дела о покушении на Симоньян - РИА Новости, 20.07.2023
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19:21 20.07.2023 (обновлено: 19:23 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/arest-1885356672.html
Арестован восьмой фигурант дела о покушении на Симоньян
Арестован восьмой фигурант дела о покушении на Симоньян - РИА Новости, 20.07.2023
Арестован восьмой фигурант дела о покушении на Симоньян
Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:21
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происшествия
москва
маргарита симоньян
ксения собчак
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак, сообщили РИА Новости в суде. "Несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Таким образом, под стражей в рамках дела находятся пять несовершеннолетних, один несовершеннолетний на момент совершения преступления, двое совершеннолетних граждан. Санкция статьи УК "хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. Задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88".
https://ria.ru/20230715/simonyan-1884388109.html
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происшествия, москва, маргарита симоньян, ксения собчак, фсб
Происшествия, Москва, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, ФСБ
Арестован восьмой фигурант дела о покушении на Симоньян

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о подготовке покушения на Симоньян и Собчак

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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Таким образом, под стражей в рамках дела находятся пять несовершеннолетних, один несовершеннолетний на момент совершения преступления, двое совершеннолетних граждан.
Санкция статьи УК "хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. Задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88".
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