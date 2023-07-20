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В Москве арестовали подростка, избившего парня в Парке Горького
В Москве арестовали подростка, избившего парня в Парке Горького - РИА Новости, 20.07.2023
В Москве арестовали подростка, избившего парня в Парке Горького
Суд в Москве арестовал подростка по делу об избиении молодого человека в Парке Горького, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:11
2023-07-20T14:11
2023-07-20T16:13
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Суд в Москве арестовал подростка по делу об избиении молодого человека в Парке Горького, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.Уточняется, что вину юноша признал. Как уточнили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, 16-летнего подростка арестовали до 18 сентября по делу о хулиганстве.По данным МВД, 12 июня в Парке Горького группа молодых людей подошла к парню на лавочке. Во время разговора один из них ударил сидящего ногой в область головы. Накануне полицейские задержали двух подростков 2006 и 2007 года рождения. По данным источника РИА Новости, в деле фигурируют трое человек, все они — жители столицы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали подростка, избившего парня в Парке Горького
Суд в Москве заключил под стражу подростка по делу об избиении парня в Парке Горького