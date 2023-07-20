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В Москве арестовали подростка, избившего парня в Парке Горького

В Москве арестовали подростка, избившего парня в Парке Горького - РИА Новости, 20.07.2023

В Москве арестовали подростка, избившего парня в Парке Горького

Суд в Москве арестовал подростка по делу об избиении молодого человека в Парке Горького, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:11

2023-07-20T14:11

2023-07-20T16:13

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Суд в Москве арестовал подростка по делу об избиении молодого человека в Парке Горького, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.Уточняется, что вину юноша признал. Как уточнили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, 16-летнего подростка арестовали до 18 сентября по делу о хулиганстве.По данным МВД, 12 июня в Парке Горького группа молодых людей подошла к парню на лавочке. Во время разговора один из них ударил сидящего ногой в область головы. Накануне полицейские задержали двух подростков 2006 и 2007 года рождения. По данным источника РИА Новости, в деле фигурируют трое человек, все они — жители столицы.

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия