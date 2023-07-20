https://ria.ru/20230720/antonov-1885193536.html

Посол заявил, что военные поставки Киева не спасут режим Зеленского

Посол заявил, что военные поставки Киева не спасут режим Зеленского - РИА Новости, 20.07.2023

Посол заявил, что военные поставки Киева не спасут режим Зеленского

Продолжающаяся военная поддержка со стороны США в отношении Киева лишь продлевает агонию режима Владимира Зеленского, заявил журналистам в среду посол РФ в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T02:59

2023-07-20T02:59

2023-07-20T03:10

специальная военная операция на украине

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анатолий антонов

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Продолжающаяся военная поддержка со стороны США в отношении Киева лишь продлевает агонию режима Владимира Зеленского, заявил журналистам в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского. Приведет к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Их кровь - полностью на совести тех, кто бредит идеями нанести России "стратегическое поражение", - сказал Антонов, комментируя выделение очередного пакета военной помощи США Киеву на сумму $1,9 миллиарда.По мнению российского дипломата, у властей США "не хватает смелости признать", что планы нанести РФ поражение на поле боя терпят фиаско. "Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии. В приступе бессильной злобы Вашингтон направляет марионеткам новые ракеты и боеприпасы. Таким образом рассчитывает причинить нам ущерб", - указал Антонов.Как полагает глава российской дипмиссии в США, "стойкость и мужество российского солдата отрезвит местных стратегов". "Ежедневно мы видим новые подтверждения того, что "неуязвимость" техники западного производства - большой миф. Никакой многомиллионный "пакет" не исправит отчаянное положение киевской хунты", - подчеркнул посол РФ.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230720/operatsiya-1885188728.html

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