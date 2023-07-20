https://ria.ru/20230720/altay-1885256258.html

Власти Алтайского края встретились с соотечественниками из разных стран

Власти Алтайского края встретились с соотечественниками из разных стран - РИА Новости, 20.07.2023

Власти Алтайского края встретились с соотечественниками из разных стран

Представители госорганов и учреждений образования Алтайского края встретились с прибывшими в регион по проекту Россотрудничества соотечественниками из... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:40

2023-07-20T12:40

2023-07-20T12:40

алтайский край

алтайский край

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Представители госорганов и учреждений образования Алтайского края встретились с прибывшими в регион по проекту Россотрудничества соотечественниками из Австралии, Белоруссии, Германии, Израиля и других стран, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Представители госорганов и учреждений образования края встретились с соотечественниками в рамках проекта "Здравствуй, Россия!". В крае второй день находится делегация из 56 соотечественников, приехавших по программе Россотрудничества. Это ребята от 14 до 19 лет из Австралии, Беларуси, Германии, Израиля, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Нидерландов, Сербии, Уганды, Франции, их педагоги", - говорится в сообщении. В зале ученого совета Алтайского госуниверситета для гостей была организована тёплая встреча. Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу Юрий Захаров поблагодарил Россотрудничество за предоставленную краю возможность поучаствовать в проекте. "Со многими из тех стран, которые вы сегодня представляете, мы еще опыта сотрудничества не имеем. Уверены, что то путешествие, которое мы для вас приготовили, будет и интересным, и полезным. И мы достигнем те цели, которые мы вместе с Россотрудничеством ставим в рамках проекта", - цитирует пресс-служба Захарова. Россотрудничество реализует программу культурно-образовательных поездок "Здравствуй, Россия!" с 2014 года. Ежегодно более 700 детей в возрасте от 14 до 19 лет из ближнего и дальнего зарубежья приезжают в Россию, чтобы познакомиться с современной жизнью исторической родины, прочувствовать ее многонациональную культуру, попрактиковаться в русском языке и найти друзей в других странах. Участниками программы "Здравствуй, Россия!" становятся победители творческих конкурсов, олимпиад, интеллектуальных соревнований на знание истории и культуры нашей страны, а также русского языка. Отборочные испытания проводят Русские дома за рубежом. В рамках визита в Алтайский край соотечественники пообщаются с молодежью, студенческими отрядами региона, примут участие во Всероссийском фестивале "Шукшинские дни на Алтае", посетят туристические достопримечательности края, их ждут экскурсии в музеи и храмы. Алтайский край реализует региональную программу по поддержке соотечественников за рубежом с 2009 года. За это время установлены контакты с более чем 60 общественными объединениями соотечественников по всему миру.

https://ria.ru/20230718/kinofestival-1884926900.html

https://ria.ru/20230717/avtobusy-1884697651.html

алтайский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)