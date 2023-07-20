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Власти Алтайского края встретились с соотечественниками из разных стран - РИА Новости, 20.07.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
12:40 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/altay-1885256258.html
Власти Алтайского края встретились с соотечественниками из разных стран
Власти Алтайского края встретились с соотечественниками из разных стран - РИА Новости, 20.07.2023
Власти Алтайского края встретились с соотечественниками из разных стран
Представители госорганов и учреждений образования Алтайского края встретились с прибывшими в регион по проекту Россотрудничества соотечественниками из... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:40
2023-07-20T12:40
алтайский край
алтайский край
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Представители госорганов и учреждений образования Алтайского края встретились с прибывшими в регион по проекту Россотрудничества соотечественниками из Австралии, Белоруссии, Германии, Израиля и других стран, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Представители госорганов и учреждений образования края встретились с соотечественниками в рамках проекта "Здравствуй, Россия!". В крае второй день находится делегация из 56 соотечественников, приехавших по программе Россотрудничества. Это ребята от 14 до 19 лет из Австралии, Беларуси, Германии, Израиля, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Нидерландов, Сербии, Уганды, Франции, их педагоги", - говорится в сообщении. В зале ученого совета Алтайского госуниверситета для гостей была организована тёплая встреча. Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу Юрий Захаров поблагодарил Россотрудничество за предоставленную краю возможность поучаствовать в проекте. "Со многими из тех стран, которые вы сегодня представляете, мы еще опыта сотрудничества не имеем. Уверены, что то путешествие, которое мы для вас приготовили, будет и интересным, и полезным. И мы достигнем те цели, которые мы вместе с Россотрудничеством ставим в рамках проекта", - цитирует пресс-служба Захарова. Россотрудничество реализует программу культурно-образовательных поездок "Здравствуй, Россия!" с 2014 года. Ежегодно более 700 детей в возрасте от 14 до 19 лет из ближнего и дальнего зарубежья приезжают в Россию, чтобы познакомиться с современной жизнью исторической родины, прочувствовать ее многонациональную культуру, попрактиковаться в русском языке и найти друзей в других странах. Участниками программы "Здравствуй, Россия!" становятся победители творческих конкурсов, олимпиад, интеллектуальных соревнований на знание истории и культуры нашей страны, а также русского языка. Отборочные испытания проводят Русские дома за рубежом. В рамках визита в Алтайский край соотечественники пообщаются с молодежью, студенческими отрядами региона, примут участие во Всероссийском фестивале "Шукшинские дни на Алтае", посетят туристические достопримечательности края, их ждут экскурсии в музеи и храмы. Алтайский край реализует региональную программу по поддержке соотечественников за рубежом с 2009 года. За это время установлены контакты с более чем 60 общественными объединениями соотечественников по всему миру.
https://ria.ru/20230718/kinofestival-1884926900.html
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7 495 645-6601
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алтайский край, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Алтайский край, Алтайский край, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Власти Алтайского края встретились с соотечественниками из разных стран

© Фото : пресс-служба администрации БарнаулаБарнаул
Барнаул - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : пресс-служба администрации Барнаула
Барнаул. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Представители госорганов и учреждений образования Алтайского края встретились с прибывшими в регион по проекту Россотрудничества соотечественниками из Австралии, Белоруссии, Германии, Израиля и других стран, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Представители госорганов и учреждений образования края встретились с соотечественниками в рамках проекта "Здравствуй, Россия!". В крае второй день находится делегация из 56 соотечественников, приехавших по программе Россотрудничества. Это ребята от 14 до 19 лет из Австралии, Беларуси, Германии, Израиля, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Нидерландов, Сербии, Уганды, Франции, их педагоги", - говорится в сообщении.
В зале ученого совета Алтайского госуниверситета для гостей была организована тёплая встреча. Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу Юрий Захаров поблагодарил Россотрудничество за предоставленную краю возможность поучаствовать в проекте.
"Со многими из тех стран, которые вы сегодня представляете, мы еще опыта сотрудничества не имеем. Уверены, что то путешествие, которое мы для вас приготовили, будет и интересным, и полезным. И мы достигнем те цели, которые мы вместе с Россотрудничеством ставим в рамках проекта", - цитирует пресс-служба Захарова.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Губернатор Алтайского края Томенко открыл Шукшинский кинофестиваль
18 июля, 18:27
Россотрудничество реализует программу культурно-образовательных поездок "Здравствуй, Россия!" с 2014 года. Ежегодно более 700 детей в возрасте от 14 до 19 лет из ближнего и дальнего зарубежья приезжают в Россию, чтобы познакомиться с современной жизнью исторической родины, прочувствовать ее многонациональную культуру, попрактиковаться в русском языке и найти друзей в других странах.
Участниками программы "Здравствуй, Россия!" становятся победители творческих конкурсов, олимпиад, интеллектуальных соревнований на знание истории и культуры нашей страны, а также русского языка. Отборочные испытания проводят Русские дома за рубежом.
В рамках визита в Алтайский край соотечественники пообщаются с молодежью, студенческими отрядами региона, примут участие во Всероссийском фестивале "Шукшинские дни на Алтае", посетят туристические достопримечательности края, их ждут экскурсии в музеи и храмы.
Алтайский край реализует региональную программу по поддержке соотечественников за рубежом с 2009 года. За это время установлены контакты с более чем 60 общественными объединениями соотечественников по всему миру.
Алтай - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В Алтайском крае купят более 60 автобусов для работы на городских маршрутах
17 июля, 16:46
 
Алтайский крайАлтайский крайФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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