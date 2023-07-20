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Адвокат Киево-Печерской лавры заявил о давлении СБУ на судью - РИА Новости, 20.07.2023
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Религия
 
18:06 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/advokat-1885341933.html
Адвокат Киево-Печерской лавры заявил о давлении СБУ на судью
Адвокат Киево-Печерской лавры заявил о давлении СБУ на судью - РИА Новости, 20.07.2023
Адвокат Киево-Печерской лавры заявил о давлении СБУ на судью
Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман в своем телеграм-канале заявил, что в зале суда,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:06
2023-07-20T18:06
религия
киев
россия
украина
служба безопасности украины
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман в своем телеграм-канале заявил, что в зале суда, рассматривающего выселение монахов из Киево-Печерской лавры, находятся представители СБУ, оказывающие давление на судью. "Зачем СБУ находятся в зале судебных заседаний – для того, чтобы оказывать давление на судью, чтобы она не начала принимать законные решения. Им нужно выполнить их преступные задания", – заявил адвокат.Он также добавил, что на наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) в СИЗО оказывают психологическое давление "именно в тот день, когда происходит рассмотрение дела о выселении монахов из монастыря". В начале июля в Хозяйственном суде Киева состоялось очередное судебное заседание по иску национального заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. По словам Чекмана, представители заповедника считают правомерным расторжение договора об аренде с монастырем и просят суд обязать монастырь немедленно освободить территорию. Следующее судебное заседание по ответному иску монастыря к заповеднику состоится 9 августа, оно было отложено для подготовки сторон к дебатам. 14 июля суд взял митрополита Павла под стражу до 14 августа. СБУ заявила, что предъявила митрополиту обвинения по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции этих статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
https://ria.ru/20230720/goneniya-1885314574.html
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киев, россия, украина, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украинская православная церковь
Религия, Киев, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь
Адвокат Киево-Печерской лавры заявил о давлении СБУ на судью

Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман заявил о давлении СБУ на судью

© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман в своем телеграм-канале заявил, что в зале суда, рассматривающего выселение монахов из Киево-Печерской лавры, находятся представители СБУ, оказывающие давление на судью.
«
"Зачем СБУ находятся в зале судебных заседаний – для того, чтобы оказывать давление на судью, чтобы она не начала принимать законные решения. Им нужно выполнить их преступные задания", – заявил адвокат.
Он также добавил, что на наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) в СИЗО оказывают психологическое давление "именно в тот день, когда происходит рассмотрение дела о выселении монахов из монастыря".
В начале июля в Хозяйственном суде Киева состоялось очередное судебное заседание по иску национального заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. По словам Чекмана, представители заповедника считают правомерным расторжение договора об аренде с монастырем и просят суд обязать монастырь немедленно освободить территорию. Следующее судебное заседание по ответному иску монастыря к заповеднику состоится 9 августа, оно было отложено для подготовки сторон к дебатам.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Наместник Киево-Печерской лавры предупредил о гонениях на протестантов
Вчера, 16:22
14 июля суд взял митрополита Павла под стражу до 14 августа. СБУ заявила, что предъявила митрополиту обвинения по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции этих статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать
Вчера, 15:26
 
РелигияКиевРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦКиево-Печерская ЛавраУкраинская православная церковь
 
 
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