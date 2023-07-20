Адвокат Киево-Печерской лавры заявил о давлении СБУ на судью
Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман заявил о давлении СБУ на судью
© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман в своем телеграм-канале заявил, что в зале суда, рассматривающего выселение монахов из Киево-Печерской лавры, находятся представители СБУ, оказывающие давление на судью.
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"Зачем СБУ находятся в зале судебных заседаний – для того, чтобы оказывать давление на судью, чтобы она не начала принимать законные решения. Им нужно выполнить их преступные задания", – заявил адвокат.
Он также добавил, что на наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) в СИЗО оказывают психологическое давление "именно в тот день, когда происходит рассмотрение дела о выселении монахов из монастыря".
В начале июля в Хозяйственном суде Киева состоялось очередное судебное заседание по иску национального заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. По словам Чекмана, представители заповедника считают правомерным расторжение договора об аренде с монастырем и просят суд обязать монастырь немедленно освободить территорию. Следующее судебное заседание по ответному иску монастыря к заповеднику состоится 9 августа, оно было отложено для подготовки сторон к дебатам.
14 июля суд взял митрополита Павла под стражу до 14 августа. СБУ заявила, что предъявила митрополиту обвинения по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции этих статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.