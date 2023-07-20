https://ria.ru/20230720/abort-1885327904.html
В ГД работают над ограничением абортов и поддержанием студенческой семьи
В ГД работают над ограничением абортов и поддержанием студенческой семьи - РИА Новости, 20.07.2023
В ГД работают над ограничением абортов и поддержанием студенческой семьи
В Госдуме идёт работа над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник, а также будет проработан вопрос мер поддержки студенческих семей, сообщила... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:15
2023-07-20T17:15
2023-07-20T17:16
общество
анна кузнецова
госдума рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Госдуме идёт работа над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник, а также будет проработан вопрос мер поддержки студенческих семей, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Сегодня мы работаем над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник... В частных клиниках, к сожалению, происходит масса нарушений", - сказала она в ходе межфракционной рабочей группы в Госдуме.Кузнецова также затронула тему студенческих семей. Она отметила, что были проведены переговоры с Минобрнауки, где обсуждалась тема строительства семейных общежитий."Я предлагаю поддержку студенческой семьи тоже взять, как следующую задачу именно в этом аспекте работы нашей межфракционной группы на следующий период нашей деятельности. Начиная от определения студенческой семьи... А также предложить те форматы поддержки", - добавила парламентарий.Межфракционная рабочая группа разрабатывает предложения по отнесению к отягчающим обстоятельствам публичной демонстрации преступлений для его распространения и совершение преступления через СМИ или интернет и определению критериев деструктивного контента, отметила она в своем телеграм-канале."На днях вместе с коллегами внесли на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс для защиты от деструктивного контента – предлагаем ввести ответственность за публичное оправдание массшутинга, героизацию убийц", - отметила Кузнецова.На межфракционной группе она отметила, что осенью будут определяться критерии деструктивной информации.Также осенью в Госдуме планируется проведение парламентских слушаний по вопросам демографической политики.
https://ria.ru/20230718/abort-1884913153.html
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общество, анна кузнецова, госдума рф
Общество, Анна Кузнецова, Госдума РФ
В ГД работают над ограничением абортов и поддержанием студенческой семьи
Кузнецова: в ГД работают над ограничением абортов и мерами поддержки студенческой семьи
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Госдуме идёт работа над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник, а также будет проработан вопрос мер поддержки студенческих семей, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«
"Сегодня мы работаем над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник... В частных клиниках, к сожалению, происходит масса нарушений", - сказала она в ходе межфракционной рабочей группы в Госдуме.
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Кузнецова также затронула тему студенческих семей. Она отметила, что были проведены переговоры с Минобрнауки, где обсуждалась тема строительства семейных общежитий.
«
"Я предлагаю поддержку студенческой семьи тоже взять, как следующую задачу именно в этом аспекте работы нашей межфракционной группы на следующий период нашей деятельности. Начиная от определения студенческой семьи... А также предложить те форматы поддержки", - добавила парламентарий.
Межфракционная рабочая группа разрабатывает предложения по отнесению к отягчающим обстоятельствам публичной демонстрации преступлений для его распространения и совершение преступления через СМИ или интернет и определению критериев деструктивного контента, отметила она в своем телеграм-канале.
«
"На днях вместе с коллегами внесли на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс для защиты от деструктивного контента – предлагаем ввести ответственность за публичное оправдание массшутинга, героизацию убийц", - отметила Кузнецова.
На межфракционной группе она отметила, что осенью будут определяться критерии деструктивной информации.
Также осенью в Госдуме планируется проведение парламентских слушаний по вопросам демографической политики.
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