https://ria.ru/20230720/abort-1885327904.html

В ГД работают над ограничением абортов и поддержанием студенческой семьи

В ГД работают над ограничением абортов и поддержанием студенческой семьи - РИА Новости, 20.07.2023

В ГД работают над ограничением абортов и поддержанием студенческой семьи

В Госдуме идёт работа над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник, а также будет проработан вопрос мер поддержки студенческих семей, сообщила... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:15

2023-07-20T17:15

2023-07-20T17:16

общество

анна кузнецова

госдума рф

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Госдуме идёт работа над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник, а также будет проработан вопрос мер поддержки студенческих семей, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Сегодня мы работаем над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник... В частных клиниках, к сожалению, происходит масса нарушений", - сказала она в ходе межфракционной рабочей группы в Госдуме.Кузнецова также затронула тему студенческих семей. Она отметила, что были проведены переговоры с Минобрнауки, где обсуждалась тема строительства семейных общежитий."Я предлагаю поддержку студенческой семьи тоже взять, как следующую задачу именно в этом аспекте работы нашей межфракционной группы на следующий период нашей деятельности. Начиная от определения студенческой семьи... А также предложить те форматы поддержки", - добавила парламентарий.Межфракционная рабочая группа разрабатывает предложения по отнесению к отягчающим обстоятельствам публичной демонстрации преступлений для его распространения и совершение преступления через СМИ или интернет и определению критериев деструктивного контента, отметила она в своем телеграм-канале."На днях вместе с коллегами внесли на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс для защиты от деструктивного контента – предлагаем ввести ответственность за публичное оправдание массшутинга, героизацию убийц", - отметила Кузнецова.На межфракционной группе она отметила, что осенью будут определяться критерии деструктивной информации.Также осенью в Госдуме планируется проведение парламентских слушаний по вопросам демографической политики.

https://ria.ru/20230718/abort-1884913153.html

https://ria.ru/20230705/aborty-1882339311.html

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общество, анна кузнецова, госдума рф