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В ГД предложили расширить список животных, запрещенных к содержанию дома - РИА Новости, 19.07.2023
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14:05 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/zhivotnye-1885056991.html
В ГД предложили расширить список животных, запрещенных к содержанию дома
В ГД предложили расширить список животных, запрещенных к содержанию дома - РИА Новости, 19.07.2023
В ГД предложили расширить список животных, запрещенных к содержанию дома
Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов считает, что список животных, запрещённых к домашнему содержанию, периодически стоит пересматривать в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:05
2023-07-19T14:05
общество
россия
владимир бурматов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов считает, что список животных, запрещённых к домашнему содержанию, периодически стоит пересматривать в сторону расширения, а домашних капибар лучше не заводить. Ранее на сайте "Авито" появилось объявление о продаже капибар за один миллион рублей. "С моей точки зрения, этот список периодически было бы правильно пересматривать в сторону расширения", - сказал Бурматов РИА Новости. По его словам, он бы не рекомендовал заводить капибар в качестве домашних животных. "Что касается капибар, они в отличие от многих других, которые в этом перечне присутствуют, они опасности для человека особо не представляют. Зато неправильное содержание этого животного может причинить вред ему", - отметил Бурматов. Перечень животных, запрещённых к содержанию, формирует правительство РФ. Капибары в этот список не входят. Ранее правительство РФ утвердило список животных, запрещенных к содержанию, который, в частности, включает хищных животных, ядовитых змей и пауков.
https://ria.ru/20230629/zhivotnye-1881111585.html
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общество, россия, владимир бурматов, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Бурматов, Госдума РФ
В ГД предложили расширить список животных, запрещенных к содержанию дома

Депутат Бурматов предложил расширить список животных, запрещенных к домашнему содержанию

© Ленинградский зоопаркКапибара с детенышем в Ленинградском зоопарке
Капибара с детенышем в Ленинградском зоопарке
© Ленинградский зоопарк
Капибара с детенышем в Ленинградском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов считает, что список животных, запрещённых к домашнему содержанию, периодически стоит пересматривать в сторону расширения, а домашних капибар лучше не заводить.
Ранее на сайте "Авито" появилось объявление о продаже капибар за один миллион рублей.
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"С моей точки зрения, этот список периодически было бы правильно пересматривать в сторону расширения", - сказал Бурматов РИА Новости.
По его словам, он бы не рекомендовал заводить капибар в качестве домашних животных. "Что касается капибар, они в отличие от многих других, которые в этом перечне присутствуют, они опасности для человека особо не представляют. Зато неправильное содержание этого животного может причинить вред ему", - отметил Бурматов.
Перечень животных, запрещённых к содержанию, формирует правительство РФ. Капибары в этот список не входят.
Ранее правительство РФ утвердило список животных, запрещенных к содержанию, который, в частности, включает хищных животных, ядовитых змей и пауков.
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