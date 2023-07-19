https://ria.ru/20230719/zhivotnye-1885056991.html

В ГД предложили расширить список животных, запрещенных к содержанию дома

В ГД предложили расширить список животных, запрещенных к содержанию дома - РИА Новости, 19.07.2023

В ГД предложили расширить список животных, запрещенных к содержанию дома

Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов считает, что список животных, запрещённых к домашнему содержанию, периодически стоит пересматривать в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:05

2023-07-19T14:05

2023-07-19T14:05

общество

россия

владимир бурматов

госдума рф

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов считает, что список животных, запрещённых к домашнему содержанию, периодически стоит пересматривать в сторону расширения, а домашних капибар лучше не заводить. Ранее на сайте "Авито" появилось объявление о продаже капибар за один миллион рублей. "С моей точки зрения, этот список периодически было бы правильно пересматривать в сторону расширения", - сказал Бурматов РИА Новости. По его словам, он бы не рекомендовал заводить капибар в качестве домашних животных. "Что касается капибар, они в отличие от многих других, которые в этом перечне присутствуют, они опасности для человека особо не представляют. Зато неправильное содержание этого животного может причинить вред ему", - отметил Бурматов. Перечень животных, запрещённых к содержанию, формирует правительство РФ. Капибары в этот список не входят. Ранее правительство РФ утвердило список животных, запрещенных к содержанию, который, в частности, включает хищных животных, ядовитых змей и пауков.

https://ria.ru/20230629/zhivotnye-1881111585.html

https://ria.ru/20230413/udav-1865017545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир бурматов, госдума рф