https://ria.ru/20230719/zerno-1885181093.html

Украина направила ИМО письмо о создании нового маршрута для поставок зерна

Украина направила ИМО письмо о создании нового маршрута для поставок зерна - РИА Новости, 19.07.2023

Украина направила ИМО письмо о создании нового маршрута для поставок зерна

Украина направила Международной морской организации (ИМО), которая является учреждением ООН, письмо о создании временного маршрута для поддержания зерновых... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T22:39

2023-07-19T22:39

2023-07-19T22:39

украина

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зерновая сделка

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украина направила Международной морской организации (ИМО), которая является учреждением ООН, письмо о создании временного маршрута для поддержания зерновых поставок после завершения зерновой сделки, передает агентство Reuters со ссылкой на письмо. "(Украина) решила создать на временной основе рекомендуемый морской маршрут... Его цель заключается в содействии разблокировке международных перевозок в северо-западной части Черного моря", - говорится в письме первого замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Шкуракова. Киев хочет создать альтернативный маршрут вблизи портов Черноморск, Одесса и Южный. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции. Он дал распоряжение МИД страны подготовить официальные сигналы ООН и Турции, чтобы те ответили, что готовы продолжать часть инициативы. Агентство Блумберг сообщало, что основной задачей Украины после окончания зерновой сделки может стать попытка получить поддержку Турции в вопросе военного сопровождения судов из украинских портов, однако Анкара вряд ли поддержит такое предложение и не станет рисковать.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885139267.html

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украина, россия, турция, владимир путин, оон, владимир зеленский, зерновая сделка, в мире