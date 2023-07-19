Украина направила ИМО письмо о создании нового маршрута для поставок зерна
Reuters: Украина направила ИМО письмо о создании временного маршрута для поставок зерна
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украина направила Международной морской организации (ИМО), которая является учреждением ООН, письмо о создании временного маршрута для поддержания зерновых поставок после завершения зерновой сделки, передает агентство Reuters со ссылкой на письмо.
"(Украина) решила создать на временной основе рекомендуемый морской маршрут... Его цель заключается в содействии разблокировке международных перевозок в северо-западной части Черного моря", - говорится в письме первого замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Шкуракова.
Киев хочет создать альтернативный маршрут вблизи портов Черноморск, Одесса и Южный.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции. Он дал распоряжение МИД страны подготовить официальные сигналы ООН и Турции, чтобы те ответили, что готовы продолжать часть инициативы.
Агентство Блумберг сообщало, что основной задачей Украины после окончания зерновой сделки может стать попытка получить поддержку Турции в вопросе военного сопровождения судов из украинских портов, однако Анкара вряд ли поддержит такое предложение и не станет рисковать.