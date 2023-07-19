https://ria.ru/20230719/zerno-1885173095.html

ЕС заявил, что работает над увеличением вывоза украинского зерна по суше

ЕС заявил, что работает над увеличением вывоза украинского зерна по суше - РИА Новости, 19.07.2023

ЕС заявил, что работает над увеличением вывоза украинского зерна по суше

Европейская комиссия на фоне прекращения действия черноморской зерновой инициативы работает с приграничными с Украиной странами Евросоюза, а также с Молдавией и РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T21:32

2023-07-19T21:32

2023-07-19T21:32

украина

россия

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Европейская комиссия на фоне прекращения действия черноморской зерновой инициативы работает с приграничными с Украиной странами Евросоюза, а также с Молдавией и Киевом по увеличению пропускной способности так называемых "маршрутов солидарности", через которые украинское зерно вывозится по суше через страны союза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК. Еврокомиссия с марта 2022 года запустила "маршруты солидарности" - сухопутные и речные пути для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах. "Еврокомиссия очень интенсивно работает с пятью приграничными странами ЕС, Украиной и Молдавией по урегулированию логистических проблем и увеличению пропускной способности маршрутов солидарности", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что ЕК осуществляет эту работу через координационную платформу под руководством вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что экспорт украинского продовольствия через Европу по земле и речными маршрутами не может заменить поставки через Черное море. Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу. Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других шагов. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885139267.html

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