https://ria.ru/20230719/zerno-1885164033.html

Путин заявил о готовности России заместить украинское зерно на рынке

Путин заявил о готовности России заместить украинское зерно на рынке - РИА Новости, 19.07.2023

Путин заявил о готовности России заместить украинское зерно на рынке

Россия готова и дальше поставлять свое зерно на мировые рынки, заместив украинское, в том числе на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T20:32

2023-07-19T20:32

2023-07-19T20:39

экономика

россия

владимир путин

украина

зерновая сделка

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия готова и дальше поставлять свое зерно на мировые рынки, заместив украинское, в том числе на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай", - сказал Путин в ходе совещания с правительством. Он отметил, что Украина за прошлый сельскохозяйственный год произвела порядка 55 миллионов тонн зерновых, экспорт составил 47 миллионов тонн. В то же время Россия в прошлом году собрала 156 миллионов тонн зерна и 60 миллионов тонн экспортировала. "Именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность. А всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру - спекуляция и ложь", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

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экономика, россия, владимир путин, украина, зерновая сделка