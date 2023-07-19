https://ria.ru/20230719/zerno-1885164033.html
Путин заявил о готовности России заместить украинское зерно на рынке
Путин заявил о готовности России заместить украинское зерно на рынке - РИА Новости, 19.07.2023
Путин заявил о готовности России заместить украинское зерно на рынке
Россия готова и дальше поставлять свое зерно на мировые рынки, заместив украинское, в том числе на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:32
2023-07-19T20:32
2023-07-19T20:39
экономика
россия
владимир путин
украина
зерновая сделка
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия готова и дальше поставлять свое зерно на мировые рынки, заместив украинское, в том числе на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай", - сказал Путин в ходе совещания с правительством. Он отметил, что Украина за прошлый сельскохозяйственный год произвела порядка 55 миллионов тонн зерновых, экспорт составил 47 миллионов тонн. В то же время Россия в прошлом году собрала 156 миллионов тонн зерна и 60 миллионов тонн экспортировала. "Именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность. А всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру - спекуляция и ложь", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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экономика, россия, владимир путин, украина, зерновая сделка
Экономика, Россия, Владимир Путин, Украина, Зерновая сделка
Путин заявил о готовности России заместить украинское зерно на рынке
Путин: Россия может заместить украинское зерно на мировом рынке, в том числе безвозмездно
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия готова и дальше поставлять свое зерно на мировые рынки, заместив украинское, в том числе на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай", - сказал Путин в ходе совещания с правительством.
Он отметил, что Украина
за прошлый сельскохозяйственный год произвела порядка 55 миллионов тонн зерновых, экспорт составил 47 миллионов тонн. В то же время Россия в прошлом году собрала 156 миллионов тонн зерна и 60 миллионов тонн экспортировала.
"Именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность. А всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру - спекуляция и ложь", - подчеркнул Путин.
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