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Патрушев рассказал о ситуации со сбором зерна - РИА Новости, 19.07.2023
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19:57 19.07.2023 (обновлено: 20:41 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/zerno-1885159216.html
Патрушев рассказал о ситуации со сбором зерна
Патрушев рассказал о ситуации со сбором зерна - РИА Новости, 19.07.2023
Патрушев рассказал о ситуации со сбором зерна
Россия на текущий момент собрала более 21 миллиона тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента с членами правительства... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T19:57
2023-07-19T20:41
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия на текущий момент собрала более 21 миллиона тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента с членами правительства РФ."Теперь, что касается уборки урожая. Она у нас вошла в активную фазу и ведется в 35 субъектах РФ... Собрано более 21 миллиона тонн зерна", - сказал Патрушев.Кроме того, накопано почти 200 тысяч тонн картофеля и собрано 242 тысячи тонн овощей, активно ведется уборочная кампания в новых регионах – по словам министра, там уже намолочено порядка 700 тысяч тонн зерна."Таким образом, сезонные полевые работы в целом проходят достаточно штатно. И в случае благоприятной погоды рассчитываем на достойный урожай по основным культурам, в частности, ожидаем не менее 123 миллионов тонн зерновых", - сказал Патрушев, добавив, что внешнеторговый потенциал РФ с учетом этого урожая оценивается в размере порядка 55 миллионов тонн.В начале июля Патрушев отмечал, что прогноз по сбору зерна в РФ в текущем году пока составляет 123 миллиона тонн, включая 78 миллионов тонн пшеницы, однако по ходу уборки он может быть скорректирован в строну повышения. Позднее в Минсельхозе отмечали, что текущие темпы уборки и урожайность по ряду сельхозкультур превышают уровень прошлого года.
https://ria.ru/20230605/zerno-1876148243.html
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россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Патрушев рассказал о ситуации со сбором зерна

Глава Минсельхоза Патрушев: на данный момент Россия собрала более 21 миллиона тонн зерна

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия на текущий момент собрала более 21 миллиона тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента с членами правительства РФ.
"Теперь, что касается уборки урожая. Она у нас вошла в активную фазу и ведется в 35 субъектах РФ... Собрано более 21 миллиона тонн зерна", - сказал Патрушев.
Кроме того, накопано почти 200 тысяч тонн картофеля и собрано 242 тысячи тонн овощей, активно ведется уборочная кампания в новых регионах – по словам министра, там уже намолочено порядка 700 тысяч тонн зерна.
"Таким образом, сезонные полевые работы в целом проходят достаточно штатно. И в случае благоприятной погоды рассчитываем на достойный урожай по основным культурам, в частности, ожидаем не менее 123 миллионов тонн зерновых", - сказал Патрушев, добавив, что внешнеторговый потенциал РФ с учетом этого урожая оценивается в размере порядка 55 миллионов тонн.
В начале июля Патрушев отмечал, что прогноз по сбору зерна в РФ в текущем году пока составляет 123 миллиона тонн, включая 78 миллионов тонн пшеницы, однако по ходу уборки он может быть скорректирован в строну повышения. Позднее в Минсельхозе отмечали, что текущие темпы уборки и урожайность по ряду сельхозкультур превышают уровень прошлого года.
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