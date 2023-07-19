https://ria.ru/20230719/zenitki-1884974988.html

Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику "огневой колесницы" под Авдеевкой

Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику "огневой колесницы" под Авдеевкой - РИА Новости, 19.07.2023

Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику "огневой колесницы" под Авдеевкой

Зенитные расчеты Южной группировки войск применяют в ходе спецоперации тактику "огневой колесницы", поочередно отрабатывая по наземной цели из автоматических... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T05:18

2023-07-19T05:18

2023-07-19T05:19

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Зенитные расчеты Южной группировки войск применяют в ходе спецоперации тактику "огневой колесницы", поочередно отрабатывая по наземной цели из автоматических пушек, рассказал РИА Новости российский военнослужащий. Кадры ночной работы ЗУ 23-2 по позициям ВСУ на авдеевском направлении оказались в распоряжении РИА Новости. "Работаем на этом направлении, активно выезжаем по ночам, обрабатываем площади, чтобы противник не расслаблялся, напрягался, постоянно держал себя в напряжении. После обработки площадей в бой вступают наши боевые подразделения", - сказал командир зенитного расчета. По его словам, в зоне проведения спецоперации применяется и опыт, полученный во время чеченской кампании. "Сейчас работаем по принципу "огневой колесницы", когда одна машина отработала, а вторая с другой точки прикрывает отход первой, то есть она производит работу по той же цели с другого места", - рассказал зенитчик. Он добавил, что недостатка в снарядах его сослуживцы не испытывают. "Орудие очень скорострельное, очень эффективное. Буквально за минуту мы по противнику выпускаем около 400 снарядов только с одной машины. То есть залп у нас с двух машин будет 800", - сообщил собеседник агентства. Ранее МО сообщило, что в группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила несколько атак ВСУ, уничтожив до 180 украинских военнослужащих, в том числе в районе Авдеевки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vampire, а также два склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20230719/lantset-1884974120.html

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авдеевка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность