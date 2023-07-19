https://ria.ru/20230719/zenitki-1884974988.html
Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику "огневой колесницы" под Авдеевкой
Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику "огневой колесницы" под Авдеевкой - РИА Новости, 19.07.2023
Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику "огневой колесницы" под Авдеевкой
Зенитные расчеты Южной группировки войск применяют в ходе спецоперации тактику "огневой колесницы", поочередно отрабатывая по наземной цели из автоматических... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T05:18
2023-07-19T05:18
2023-07-19T05:19
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Зенитные расчеты Южной группировки войск применяют в ходе спецоперации тактику "огневой колесницы", поочередно отрабатывая по наземной цели из автоматических пушек, рассказал РИА Новости российский военнослужащий. Кадры ночной работы ЗУ 23-2 по позициям ВСУ на авдеевском направлении оказались в распоряжении РИА Новости. "Работаем на этом направлении, активно выезжаем по ночам, обрабатываем площади, чтобы противник не расслаблялся, напрягался, постоянно держал себя в напряжении. После обработки площадей в бой вступают наши боевые подразделения", - сказал командир зенитного расчета. По его словам, в зоне проведения спецоперации применяется и опыт, полученный во время чеченской кампании. "Сейчас работаем по принципу "огневой колесницы", когда одна машина отработала, а вторая с другой точки прикрывает отход первой, то есть она производит работу по той же цели с другого места", - рассказал зенитчик. Он добавил, что недостатка в снарядах его сослуживцы не испытывают. "Орудие очень скорострельное, очень эффективное. Буквально за минуту мы по противнику выпускаем около 400 снарядов только с одной машины. То есть залп у нас с двух машин будет 800", - сообщил собеседник агентства. Ранее МО сообщило, что в группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила несколько атак ВСУ, уничтожив до 180 украинских военнослужащих, в том числе в районе Авдеевки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vampire, а также два склада с боеприпасами.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авдеевка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику "огневой колесницы" под Авдеевкой
Российский боец: зенитные расчеты ЮВО применяют тактику "огневой колесницы" под Авдеевкой
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Зенитные расчеты Южной группировки войск применяют в ходе спецоперации тактику "огневой колесницы", поочередно отрабатывая по наземной цели из автоматических пушек, рассказал РИА Новости российский военнослужащий.
Кадры ночной работы ЗУ 23-2 по позициям ВСУ на авдеевском направлении оказались в распоряжении РИА Новости.
"Работаем на этом направлении, активно выезжаем по ночам, обрабатываем площади, чтобы противник не расслаблялся, напрягался, постоянно держал себя в напряжении. После обработки площадей в бой вступают наши боевые подразделения", - сказал командир зенитного расчета.
По его словам, в зоне проведения спецоперации применяется и опыт, полученный во время чеченской кампании. "Сейчас работаем по принципу "огневой колесницы", когда одна машина отработала, а вторая с другой точки прикрывает отход первой, то есть она производит работу по той же цели с другого места", - рассказал зенитчик.
Он добавил, что недостатка в снарядах его сослуживцы не испытывают. "Орудие очень скорострельное, очень эффективное. Буквально за минуту мы по противнику выпускаем около 400 снарядов только с одной машины. То есть залп у нас с двух машин будет 800", - сообщил собеседник агентства.
Ранее МО сообщило, что в группировка ВС РФ
"Юг" на донецком направлении за сутки отразила несколько атак ВСУ
, уничтожив до 180 украинских военнослужащих, в том числе в районе Авдеевки
, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vampire, а также два склада с боеприпасами.
"Ланцет" уничтожил украинский ЗРК "Оса" на Артемовском направлении