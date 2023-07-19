https://ria.ru/20230719/zellveger-1885065228.html
Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится к свадьбе
Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится к свадьбе - РИА Новости, 19.07.2023
Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится к свадьбе
Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" 54-летняя Рене Зеллвегер готовится тайно выйти замуж во второй раз, сообщает The Sun, ссылаясь на источник, близкий к... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:25
2023-07-19T15:25
2023-07-19T15:38
рене зеллвегер
знаменитости
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
свадьба
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564474768_0:0:1750:984_1920x0_80_0_0_1153ba5bfc47f72eac4244a31b008930.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" 54-летняя Рене Зеллвегер готовится тайно выйти замуж во второй раз, сообщает The Sun, ссылаясь на источник, близкий к актрисе. Отмечается, что избранником оскароносной дивы стал британский телеведущий Энтони Анстед. В его соцсетях часто появляются фотографии вместе с Рене, сопровождаемые романтическими комментариями.Анстед познакомился с Зеллвегер на съемках телепрограммы в 2021 году. Ведущий моложе актрисы на 10 лет, однако разница в возрасте на чувства не повлияла, уточняет издание. "Ее отношения с Антом очень крепкие, они безумно влюблены и не могут дождаться, когда поженятся", — сообщил источник.Выяснилось, что пара уже помолвлена, и это не предавалось огласке. Свадьба тоже планируется тайной и в узком кругу, так хочет сама Зеллвегер. Для Анстеда это третий брак, от предыдущих жен у него трое детей, с которыми, судя по соцсетям, отец проводит много совместного времени. Зеллвегер встречалась с актерами Джимом Керри и Брэдли Купером, музыкантами Джеком Уайтом и Дойлом Брэмхоллом, а также была в отношениях с кантри-певцом Кенни Чесни. Зеллвегер и Чесни в итоге поженились, но через четыре месяца внезапно развелись. Своих детей у знаменитости нет.
https://ria.ru/20200210/1564471190.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564474768_0:0:1750:1314_1920x0_80_0_0_920fb8c294b5407444233db0b0d06098.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рене зеллвегер, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, свадьба
Рене Зеллвегер, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Свадьба, Культура
Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится к свадьбе
Звезда "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится тайно выйти замуж во второй раз
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости.
Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" 54-летняя Рене Зеллвегер готовится тайно выйти замуж во второй раз, сообщает
The Sun, ссылаясь на источник, близкий к актрисе.
Отмечается, что избранником оскароносной дивы стал британский телеведущий Энтони Анстед. В его соцсетях часто появляются фотографии вместе с Рене, сопровождаемые романтическими комментариями.
Анстед познакомился с Зеллвегер на съемках телепрограммы в 2021 году. Ведущий моложе актрисы на 10 лет, однако разница в возрасте на чувства не повлияла, уточняет издание.
«
"Ее отношения с Антом очень крепкие, они безумно влюблены и не могут дождаться, когда поженятся", — сообщил источник.
Выяснилось, что пара уже помолвлена, и это не предавалось огласке. Свадьба тоже планируется тайной и в узком кругу, так хочет сама Зеллвегер.
Для Анстеда это третий брак, от предыдущих жен у него трое детей, с которыми, судя по соцсетям, отец проводит много совместного времени.
Зеллвегер встречалась с актерами Джимом Керри и Брэдли Купером, музыкантами Джеком Уайтом и Дойлом Брэмхоллом, а также была в отношениях с кантри-певцом Кенни Чесни. Зеллвегер и Чесни в итоге поженились, но через четыре месяца внезапно развелись. Своих детей у знаменитости нет.
Рене Зеллвегер завоевала актерский "Оскар" за фильм "Джуди"