https://ria.ru/20230719/zellveger-1885065228.html

Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится к свадьбе

Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится к свадьбе - РИА Новости, 19.07.2023

Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится к свадьбе

Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" 54-летняя Рене Зеллвегер готовится тайно выйти замуж во второй раз, сообщает The Sun, ссылаясь на источник, близкий к... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:25

2023-07-19T15:25

2023-07-19T15:38

рене зеллвегер

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" 54-летняя Рене Зеллвегер готовится тайно выйти замуж во второй раз, сообщает The Sun, ссылаясь на источник, близкий к актрисе. Отмечается, что избранником оскароносной дивы стал британский телеведущий Энтони Анстед. В его соцсетях часто появляются фотографии вместе с Рене, сопровождаемые романтическими комментариями.Анстед познакомился с Зеллвегер на съемках телепрограммы в 2021 году. Ведущий моложе актрисы на 10 лет, однако разница в возрасте на чувства не повлияла, уточняет издание. "Ее отношения с Антом очень крепкие, они безумно влюблены и не могут дождаться, когда поженятся", — сообщил источник.Выяснилось, что пара уже помолвлена, и это не предавалось огласке. Свадьба тоже планируется тайной и в узком кругу, так хочет сама Зеллвегер. Для Анстеда это третий брак, от предыдущих жен у него трое детей, с которыми, судя по соцсетям, отец проводит много совместного времени. Зеллвегер встречалась с актерами Джимом Керри и Брэдли Купером, музыкантами Джеком Уайтом и Дойлом Брэмхоллом, а также была в отношениях с кантри-певцом Кенни Чесни. Зеллвегер и Чесни в итоге поженились, но через четыре месяца внезапно развелись. Своих детей у знаменитости нет.

https://ria.ru/20200210/1564471190.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рене зеллвегер, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, свадьба