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Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится к свадьбе - РИА Новости, 19.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:25 19.07.2023 (обновлено: 15:38 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/zellveger-1885065228.html
Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится к свадьбе
Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится к свадьбе - РИА Новости, 19.07.2023
Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится к свадьбе
Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" 54-летняя Рене Зеллвегер готовится тайно выйти замуж во второй раз, сообщает The Sun, ссылаясь на источник, близкий к... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:25
2023-07-19T15:38
рене зеллвегер
знаменитости
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
свадьба
культура
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" 54-летняя Рене Зеллвегер готовится тайно выйти замуж во второй раз, сообщает The Sun, ссылаясь на источник, близкий к актрисе. Отмечается, что избранником оскароносной дивы стал британский телеведущий Энтони Анстед. В его соцсетях часто появляются фотографии вместе с Рене, сопровождаемые романтическими комментариями.Анстед познакомился с Зеллвегер на съемках телепрограммы в 2021 году. Ведущий моложе актрисы на 10 лет, однако разница в возрасте на чувства не повлияла, уточняет издание. &quot;Ее отношения с Антом очень крепкие, они безумно влюблены и не могут дождаться, когда поженятся&quot;, — сообщил источник.Выяснилось, что пара уже помолвлена, и это не предавалось огласке. Свадьба тоже планируется тайной и в узком кругу, так хочет сама Зеллвегер. Для Анстеда это третий брак, от предыдущих жен у него трое детей, с которыми, судя по соцсетям, отец проводит много совместного времени. Зеллвегер встречалась с актерами Джимом Керри и Брэдли Купером, музыкантами Джеком Уайтом и Дойлом Брэмхоллом, а также была в отношениях с кантри-певцом Кенни Чесни. Зеллвегер и Чесни в итоге поженились, но через четыре месяца внезапно развелись. Своих детей у знаменитости нет.
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рене зеллвегер, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, свадьба
Рене Зеллвегер, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Свадьба, Культура
Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится к свадьбе

Звезда "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер готовится тайно выйти замуж во второй раз

© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellАктриса Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии "Оскар"
Актриса Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
Актриса Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии "Оскар". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" 54-летняя Рене Зеллвегер готовится тайно выйти замуж во второй раз, сообщает The Sun, ссылаясь на источник, близкий к актрисе.
Отмечается, что избранником оскароносной дивы стал британский телеведущий Энтони Анстед. В его соцсетях часто появляются фотографии вместе с Рене, сопровождаемые романтическими комментариями.
© Фото из соцсетей телеведущего Энтони АнстедаЭнтони (Ант) Анстед и Рене Зеллвегер
Энтони (Ант) Анстед и Рене Зеллвегер
© Фото из соцсетей телеведущего Энтони Анстеда
Энтони (Ант) Анстед и Рене Зеллвегер
Анстед познакомился с Зеллвегер на съемках телепрограммы в 2021 году. Ведущий моложе актрисы на 10 лет, однако разница в возрасте на чувства не повлияла, уточняет издание.
«

"Ее отношения с Антом очень крепкие, они безумно влюблены и не могут дождаться, когда поженятся", — сообщил источник.

Выяснилось, что пара уже помолвлена, и это не предавалось огласке. Свадьба тоже планируется тайной и в узком кругу, так хочет сама Зеллвегер.
Для Анстеда это третий брак, от предыдущих жен у него трое детей, с которыми, судя по соцсетям, отец проводит много совместного времени.
Зеллвегер встречалась с актерами Джимом Керри и Брэдли Купером, музыкантами Джеком Уайтом и Дойлом Брэмхоллом, а также была в отношениях с кантри-певцом Кенни Чесни. Зеллвегер и Чесни в итоге поженились, но через четыре месяца внезапно развелись. Своих детей у знаменитости нет.
Актриса Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 10.02.2020
Рене Зеллвегер завоевала актерский "Оскар" за фильм "Джуди"
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КультураРене ЗеллвегерЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесСвадьба
 
 
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