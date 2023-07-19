https://ria.ru/20230719/zelenskiy-1885130647.html

Сотни тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского

Сотни тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского - РИА Новости, 19.07.2023

Сотни тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского

Владимир Зеленский не способен управлять страной в состоянии военного конфликта, и украинцы должны выступить за его отставку, заявил генерал-майор ВСУ в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:27

2023-07-19T17:27

2023-07-19T17:39

в мире

украина

владимир зеленский

сергей кривонос

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не способен управлять страной в состоянии военного конфликта, и украинцы должны выступить за его отставку, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала NEWSROOM."Эта колоссальная ошибка обернулась сотнями тысяч погибших украинцев, разрушением огромного количества городов", — отметил он.Все проблемы начались, когда несколько лет Зеленскому удалось прийти к власти. Несмотря на то, что он и его партия называют себя слугами народа, они не отстаивают интересы простых людей, а прикрываются ими ради своих корыстных целей, подчеркнул Кривонос."А между тем, что мы можем сейчас сделать? Народ должен требовать смены власти", — призвал военный.Кроме того, глава киевского режима разрушил все надежды Украины на вступление в НАТО. А главной тому причиной стало его нежелание бороться с коррупцией в стране, резюмировал генерал.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1884890391.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины, нато