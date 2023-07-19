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Завод Ford в США эвакуировали из-за якобы вооруженного человека на объекте - РИА Новости, 19.07.2023
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06:10 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/zavod-1884976649.html
Завод Ford в США эвакуировали из-за якобы вооруженного человека на объекте
Завод Ford в США эвакуировали из-за якобы вооруженного человека на объекте - РИА Новости, 19.07.2023
Завод Ford в США эвакуировали из-за якобы вооруженного человека на объекте
Завод Ford в американском штате Миссури эвакуирован и закрыт из-за того, что на его территории якобы находится человек с ружьем и взрывчаткой, сообщает... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T06:10
2023-07-19T06:10
в мире
миссури
сша
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Завод Ford в американском штате Миссури эвакуирован и закрыт из-за того, что на его территории якобы находится человек с ружьем и взрывчаткой, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. "Сборочный завод Ford был эвакуирован и закрыт... после того, как полиция получила сообщение о возможной угрозе", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в уборной забаррикадировался человек, который, как он утверждает, вооружен ружьем, пистолетом и взрывчаткой. Согласно правоохранителям, завод останется закрытым до тех пор, пока не будет тщательно обследован специалистами.
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в мире, миссури, сша
В мире, Миссури, США
Завод Ford в США эвакуировали из-за якобы вооруженного человека на объекте

ABC: завод Ford в США эвакуировали и закрыли из-за якобы вооруженного человека на объекте

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип американской автомобилестроительной компании Ford
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип американской автомобилестроительной компании Ford . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Завод Ford в американском штате Миссури эвакуирован и закрыт из-за того, что на его территории якобы находится человек с ружьем и взрывчаткой, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
"Сборочный завод Ford был эвакуирован и закрыт... после того, как полиция получила сообщение о возможной угрозе", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в уборной забаррикадировался человек, который, как он утверждает, вооружен ружьем, пистолетом и взрывчаткой.
Согласно правоохранителям, завод останется закрытым до тех пор, пока не будет тщательно обследован специалистами.
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