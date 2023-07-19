https://ria.ru/20230719/zavod-1884976649.html

Завод Ford в США эвакуировали из-за якобы вооруженного человека на объекте

Завод Ford в США эвакуировали из-за якобы вооруженного человека на объекте - РИА Новости, 19.07.2023

Завод Ford в США эвакуировали из-за якобы вооруженного человека на объекте

Завод Ford в американском штате Миссури эвакуирован и закрыт из-за того, что на его территории якобы находится человек с ружьем и взрывчаткой, сообщает... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T06:10

2023-07-19T06:10

2023-07-19T06:10

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сша

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Завод Ford в американском штате Миссури эвакуирован и закрыт из-за того, что на его территории якобы находится человек с ружьем и взрывчаткой, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. "Сборочный завод Ford был эвакуирован и закрыт... после того, как полиция получила сообщение о возможной угрозе", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в уборной забаррикадировался человек, который, как он утверждает, вооружен ружьем, пистолетом и взрывчаткой. Согласно правоохранителям, завод останется закрытым до тех пор, пока не будет тщательно обследован специалистами.

https://ria.ru/20230715/strelba-1884412260.html

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в мире, миссури, сша