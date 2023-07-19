https://ria.ru/20230719/zapad-1885100532.html

Путин объяснил, почему считает проводимую на Западе политику ошибочной

Путин объяснил, почему считает проводимую на Западе политику ошибочной - РИА Новости, 19.07.2023

Путин объяснил, почему считает проводимую на Западе политику ошибочной

Политика, которую проводят правящие элиты Запада, ошибочна и наносит ущерб их собственным народам, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:14

2023-07-19T16:14

2023-07-19T16:24

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

франция

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Политика, которую проводят правящие элиты Запада, ошибочна и наносит ущерб их собственным народам, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия – страна возможностей".На заседании у Путина состоялся диалог с журналисткой Кристель Нэан Карин, которая переехала из Франции в ДНР в 2016 году для освещения происходящих там событий. Она создала и развивает информационно-аналитический интернет-портал "Донбасс Инсайдер", в настоящее время планируется расширение издания."Такие люди, как вы, на мой взгляд, выполняете очень важную задачу. И не в интересах только Донбасса. А в интересах своей страны, потому что пытаетесь показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

донецкая народная республика

россия

франция

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Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, франция