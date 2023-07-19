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Путин объяснил, почему считает проводимую на Западе политику ошибочной - РИА Новости, 19.07.2023
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16:14 19.07.2023 (обновлено: 16:24 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/zapad-1885100532.html
Путин объяснил, почему считает проводимую на Западе политику ошибочной
Путин объяснил, почему считает проводимую на Западе политику ошибочной - РИА Новости, 19.07.2023
Путин объяснил, почему считает проводимую на Западе политику ошибочной
Политика, которую проводят правящие элиты Запада, ошибочна и наносит ущерб их собственным народам, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:14
2023-07-19T16:24
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
франция
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Политика, которую проводят правящие элиты Запада, ошибочна и наносит ущерб их собственным народам, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия – страна возможностей".На заседании у Путина состоялся диалог с журналисткой Кристель Нэан Карин, которая переехала из Франции в ДНР в 2016 году для освещения происходящих там событий. Она создала и развивает информационно-аналитический интернет-портал "Донбасс Инсайдер", в настоящее время планируется расширение издания."Такие люди, как вы, на мой взгляд, выполняете очень важную задачу. И не в интересах только Донбасса. А в интересах своей страны, потому что пытаетесь показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу", - сказал Путин.
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, франция
В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Франция
Путин объяснил, почему считает проводимую на Западе политику ошибочной

Президент России Путин: политика правящих элит Запада ошибочна и наносит ущерб их народам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Политика, которую проводят правящие элиты Запада, ошибочна и наносит ущерб их собственным народам, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия – страна возможностей".
На заседании у Путина состоялся диалог с журналисткой Кристель Нэан Карин, которая переехала из Франции в ДНР в 2016 году для освещения происходящих там событий. Она создала и развивает информационно-аналитический интернет-портал "Донбасс Инсайдер", в настоящее время планируется расширение издания.
«
"Такие люди, как вы, на мой взгляд, выполняете очень важную задачу. И не в интересах только Донбасса. А в интересах своей страны, потому что пытаетесь показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу", - сказал Путин.
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