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Балицкий заявил, что ВСУ готовятся атаковать Запорожскую АЭС

Балицкий заявил, что ВСУ готовятся атаковать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 19.07.2023

Балицкий заявил, что ВСУ готовятся атаковать Запорожскую АЭС

Украинские войска концентрируют силы на линии фронта, которые планируют направить на атаку Запорожской АЭС, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:20

2023-07-19T18:20

2023-07-19T18:20

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

запорожская аэс

россия

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска концентрируют силы на линии фронта, которые планируют направить на атаку Запорожской АЭС, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник концентрирует силы, которые планирует направить на атаку Запорожской АЭС. Это очередная попытка противника подвести мир на порог ядерной катастрофы", - написал Балицкий. По его словам, в регионе уже давно привыкли к тому, что противник ведет себя как "обезьяна с гранатой". "Задача наших парней – стоять на защите мира. Они продолжают эту работу, а мы со своей стороны оказываем всю возможную помощь", - подчеркнул врио губернатора.

https://ria.ru/20230717/stantsiya-1884732721.html

запорожская область

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Кирилл Волков

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