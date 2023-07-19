Рейтинг@Mail.ru
Балицкий заявил, что ВСУ готовятся атаковать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/zaes-1885141483.html
Балицкий заявил, что ВСУ готовятся атаковать Запорожскую АЭС
Балицкий заявил, что ВСУ готовятся атаковать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 19.07.2023
Балицкий заявил, что ВСУ готовятся атаковать Запорожскую АЭС
Украинские войска концентрируют силы на линии фронта, которые планируют направить на атаку Запорожской АЭС, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:20
2023-07-19T18:20
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633999_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_9c31232803c4d5094043d3dfd51b4b2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска концентрируют силы на линии фронта, которые планируют направить на атаку Запорожской АЭС, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник концентрирует силы, которые планирует направить на атаку Запорожской АЭС. Это очередная попытка противника подвести мир на порог ядерной катастрофы", - написал Балицкий. По его словам, в регионе уже давно привыкли к тому, что противник ведет себя как "обезьяна с гранатой". "Задача наших парней – стоять на защите мира. Они продолжают эту работу, а мы со своей стороны оказываем всю возможную помощь", - подчеркнул врио губернатора.
https://ria.ru/20230717/stantsiya-1884732721.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633999_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_cf3579b37932277b9920462cadb2d12e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий заявил, что ВСУ готовятся атаковать Запорожскую АЭС

Балицкий: ВСУ концентрируют силы, которыми планируют атаковать Запорожскую АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска концентрируют силы на линии фронта, которые планируют направить на атаку Запорожской АЭС, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противник концентрирует силы, которые планирует направить на атаку Запорожской АЭС. Это очередная попытка противника подвести мир на порог ядерной катастрофы", - написал Балицкий. По его словам, в регионе уже давно привыкли к тому, что противник ведет себя как "обезьяна с гранатой".
"Задача наших парней – стоять на защите мира. Они продолжают эту работу, а мы со своей стороны оказываем всю возможную помощь", - подчеркнул врио губернатора.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС
17 июля, 19:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала