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Балицкий заявил, что ВСУ готовятся атаковать Запорожскую АЭС
Балицкий заявил, что ВСУ готовятся атаковать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 19.07.2023
Балицкий заявил, что ВСУ готовятся атаковать Запорожскую АЭС
Украинские войска концентрируют силы на линии фронта, которые планируют направить на атаку Запорожской АЭС, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:20
2023-07-19T18:20
2023-07-19T18:20
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска концентрируют силы на линии фронта, которые планируют направить на атаку Запорожской АЭС, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник концентрирует силы, которые планирует направить на атаку Запорожской АЭС. Это очередная попытка противника подвести мир на порог ядерной катастрофы", - написал Балицкий. По его словам, в регионе уже давно привыкли к тому, что противник ведет себя как "обезьяна с гранатой". "Задача наших парней – стоять на защите мира. Они продолжают эту работу, а мы со своей стороны оказываем всю возможную помощь", - подчеркнул врио губернатора.
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РИА Новости
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Балицкий заявил, что ВСУ готовятся атаковать Запорожскую АЭС
Балицкий: ВСУ концентрируют силы, которыми планируют атаковать Запорожскую АЭС