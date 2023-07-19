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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 19.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщают В Одессе прогремели взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне". РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T01:19
2023-07-19T01:19
2023-07-19T01:21
специальная военная операция на украине
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одесская область
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают В Одессе прогремели взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне"."В Одессе прозвучали взрывы", — говорится в публикации.Позже издание заявило о новых взрывах. Ранее в Одесской области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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в мире, одесса, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Суспильне": в Одессе прозвучали взрывы