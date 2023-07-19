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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 19.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщают В Одессе прогремели взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне". РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T01:19

2023-07-19T01:19

2023-07-19T01:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают В Одессе прогремели взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне"."В Одессе прозвучали взрывы", — говорится в публикации.Позже издание заявило о новых взрывах. Ранее в Одесской области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

одесса

одесская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, одесская область