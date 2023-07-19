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СМИ: из-за взрыва газа в южноафриканском Йоханнесбурге обрушилась дорога
СМИ: из-за взрыва газа в южноафриканском Йоханнесбурге обрушилась дорога - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ: из-за взрыва газа в южноафриканском Йоханнесбурге обрушилась дорога
В Йоханнесбурге прогремел взрыв, предположительно, на газопроводе, в результате частично обрушилась дорога, передает телеканал SABC. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-19T21:17
2023-07-19T21:17
2023-07-20T09:20
в мире
йоханнесбург
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Йоханнесбурге прогремел взрыв, предположительно, на газопроводе, в результате частично обрушилась дорога, передает телеканал SABC."Служба спасения Йоханнесбурга подтвердила факт взрыва на улице Bree Street.., в результате которого произошло частичное обрушение дороги", - говорится в сообщении телеканала.Как отмечает телеканал, предположительно, произошел взрыв газопровода.По данным телеканала, нет информации о пострадавших.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, йоханнесбург
СМИ: из-за взрыва газа в южноафриканском Йоханнесбурге обрушилась дорога
SABC: в Йоханнесбурге в ЮАР прогремел взрыв на газопроводе
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
В Йоханнесбурге прогремел взрыв, предположительно, на газопроводе, в результате частично обрушилась дорога, передает телеканал SABC
.
"Служба спасения Йоханнесбурга подтвердила факт взрыва на улице Bree Street.., в результате которого произошло частичное обрушение дороги", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает телеканал, предположительно, произошел взрыв газопровода.
По данным телеканала, нет информации о пострадавших.