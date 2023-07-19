https://ria.ru/20230719/vzryv-1885153908.html

При взрыве газа в кафе в Кабардино-Балкарии пострадали три человека

При взрыве газа в кафе в Кабардино-Балкарии пострадали три человека - РИА Новости, 19.07.2023

При взрыве газа в кафе в Кабардино-Балкарии пострадали три человека

Три человека пострадали и доставлены в больницу в результате взрыва газа в кафе в Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:32

2023-07-19T19:32

2023-07-19T19:42

происшествия

баксанский район

баксан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Три человека пострадали и доставлены в больницу в результате взрыва газа в кафе в Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС РФ. "В 16.35 мск в среду поступила информация, что в кафе по улице Революционная в городе Баксан произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении кафе без последующего горения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате происшествия пострадали три человека, которые доставлены в медицинские учреждения. На место происшествия выезжали семь сотрудников МЧС. Региональный минздрав сообщил, что двое пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение центральной больницы Баксанского района, их состояние оценивается как средне тяжелое. "Один человек госпитализирован в ожоговое отделение республиканской клинической больницы, его состояние оценивают медики", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230706/gaz-1882681922.html

баксанский район

баксан

россия

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происшествия, баксанский район, баксан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)