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При взрыве газа в кафе в Кабардино-Балкарии пострадали три человека - РИА Новости, 19.07.2023
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19:32 19.07.2023 (обновлено: 19:42 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/vzryv-1885153908.html
При взрыве газа в кафе в Кабардино-Балкарии пострадали три человека
При взрыве газа в кафе в Кабардино-Балкарии пострадали три человека - РИА Новости, 19.07.2023
При взрыве газа в кафе в Кабардино-Балкарии пострадали три человека
Три человека пострадали и доставлены в больницу в результате взрыва газа в кафе в Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T19:32
2023-07-19T19:42
происшествия
баксанский район
баксан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Три человека пострадали и доставлены в больницу в результате взрыва газа в кафе в Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС РФ. "В 16.35 мск в среду поступила информация, что в кафе по улице Революционная в городе Баксан произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении кафе без последующего горения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате происшествия пострадали три человека, которые доставлены в медицинские учреждения. На место происшествия выезжали семь сотрудников МЧС. Региональный минздрав сообщил, что двое пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение центральной больницы Баксанского района, их состояние оценивается как средне тяжелое. "Один человек госпитализирован в ожоговое отделение республиканской клинической больницы, его состояние оценивают медики", - добавили в министерстве.
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происшествия, баксанский район, баксан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Баксанский район, Баксан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При взрыве газа в кафе в Кабардино-Балкарии пострадали три человека

МЧС: при взрыве газа в кафе в Кабардино-Балкарии пострадали три человека

© Фото : ГУ МЧС России по КБРНа месте взрыва газа в кафе в Кабардино-Балкарии
На месте взрыва газа в кафе в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : ГУ МЧС России по КБР
На месте взрыва газа в кафе в Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Три человека пострадали и доставлены в больницу в результате взрыва газа в кафе в Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
"В 16.35 мск в среду поступила информация, что в кафе по улице Революционная в городе Баксан произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении кафе без последующего горения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате происшествия пострадали три человека, которые доставлены в медицинские учреждения.
На место происшествия выезжали семь сотрудников МЧС.
Региональный минздрав сообщил, что двое пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение центральной больницы Баксанского района, их состояние оценивается как средне тяжелое.
"Один человек госпитализирован в ожоговое отделение республиканской клинической больницы, его состояние оценивают медики", - добавили в министерстве.
Сотрудник службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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ПроисшествияБаксанский районБаксанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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