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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра - РИА Новости, 19.07.2023
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксировали специалисты в среду на курильском вулкане Эбеко, информирует пресс-служба главного управления МЧС России... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T04:06
2023-07-19T04:06
2023-07-19T04:06
происшествия
эбеко
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июл – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксировали специалисты в среду на курильском вулкане Эбеко, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. "Утром в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 2,5 километра. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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происшествия, эбеко, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Эбеко, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра
МЧС: вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра