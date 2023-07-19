https://ria.ru/20230719/vtb-1885048856.html

ВТБ: господдержка вернула автокредитование на траекторию роста

ВТБ: господдержка вернула автокредитование на траекторию роста - РИА Новости, 19.07.2023

ВТБ: господдержка вернула автокредитование на траекторию роста

Возобновление программы господдержки и расширение поставок из Китая позволили автокредитованию быстро вернуться на траекторию роста после спада на фоне санкций, РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:36

2023-07-19T13:36

2023-07-19T13:36

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кредиты

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Возобновление программы господдержки и расширение поставок из Китая позволили автокредитованию быстро вернуться на траекторию роста после спада на фоне санкций, заявил РИА Новости начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников. По его словам, одним из основных финансовых инструментов покупки машины для россиян являются автокредиты, и, когда весной прошлого года ставки по ним взлетели до 20%, выдачи автокредитов у ВТБ упали примерно в четыре раза. "Одним из своевременных решений, позволивших поддержать всех участников рынка, стало возобновление господдержки. ВТБ, для которого важно предоставлять максимально доступные условия продуктов и услуг, подключился к ее реализации одним из первых. Благодаря скидке на новые авто льготное автокредитование сразу стало пользоваться высоким спросом: после перезапуска программы в отдельные дни на льготных условиях мы выдавали 7 из 10 кредитов", - рассказал Бочарников. Еще одним фактором, который позволил рынку выйти на траекторию роста, стало расширение поставок из Китая, добавил он. "Доля этих транспортных средств увеличивается от месяца к месяцу в наших выдачах. Причем спрос на авто из КНР обеспечивает не только фактически отсутствие другого предложения, но и органический рост интереса российских автолюбителей к ним. Проще говоря, ранее бытующий скепсис по отношению к китайским авто развеивается. Немаловажным фактором при выборе машин из КНР являются развитые дилерские сети и доступные запасные части. И, конечно, рынок разогревает расширение производства отечественной промышленности и продаж авто с пробегом дилерами", - уточнил Бочарников. Он также отметил, что ослабление курса рубля не охладит интерес россиян к покупке автомашин. "На фоне потрясений 2022 года рынок накопил значительный отложенный спрос – некоторые клиенты отсрочили покупку транспортных средств до стабилизации ситуации. По нашей оценке, курсовая переоценка не станет помехой для ее реализации", - подытожил Бочарников.

https://ria.ru/20230719/vtb-1885048185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб, банки, кредиты