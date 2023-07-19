https://ria.ru/20230719/vsu-1885088164.html

В США раскрыли самоубийственный план Киева

В США раскрыли самоубийственный план Киева - РИА Новости, 19.07.2023

В США раскрыли самоубийственный план Киева

Украинская армия испытывает нехватку солдат, и единственным шансом для Киева остается вмешательство НАТО, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:40

2023-07-19T15:40

2023-07-19T15:43

в мире

украина

киев

россия

скотт риттер

нато

вооруженные силы украины

g7

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинская армия испытывает нехватку солдат, и единственным шансом для Киева остается вмешательство НАТО, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted."Украина желает, чтобы мир совершил суицид ради нее", - сказал он.Эксперт добавил, что молодые люди и мужчины на Украине боятся выходить из дома, так как их могут забрать в военкомат прямо с улицы.Киев в отчаянии, единственный для него выход – вмешательство НАТО, однако альянс понимает, что это будет началом Третьей мировой войны, заключил Риттер.12 июля страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.

https://ria.ru/20230718/nato-1884829157.html

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киев

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