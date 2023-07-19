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Меньше месяца. В США сообщили плохие новости для ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023
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14:23 19.07.2023 (обновлено: 14:54 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/vsu-1885060591.html
Меньше месяца. В США сообщили плохие новости для ВСУ
Меньше месяца. В США сообщили плохие новости для ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023
Меньше месяца. В США сообщили плохие новости для ВСУ
У США не остается боеприпасов из-за помощи Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:23
2023-07-19T14:54
в мире
сша
украина
россия
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. У США не остается боеприпасов из-за помощи Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted."То, что Пентагон никогда не скажет, то, что никогда не скажет президент: если США сейчас начнут воевать, они не смогут победить ни в одном конфликте. Почему? У нас нет боеприпасов. Почему? Мы все отдали Украине", — сказал он.По словам Риттера, Украина тратит от пяти до семи тысяч артиллерийских снарядов в день, в то время как США производит 85 тысяч снарядов в год. Таким образом, ВСУ истратят все запасы Соединенных Штатов менее чем за месяц.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, сша, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, США, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон
Меньше месяца. В США сообщили плохие новости для ВСУ

Экс-разведчик Риттер: ВСУ истратят годовой запас полученных от США снарядов за пару недель

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. У США не остается боеприпасов из-за помощи Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.
"То, что Пентагон никогда не скажет, то, что никогда не скажет президент: если США сейчас начнут воевать, они не смогут победить ни в одном конфликте. Почему? У нас нет боеприпасов. Почему? Мы все отдали Украине", — сказал он.
По словам Риттера, Украина тратит от пяти до семи тысяч артиллерийских снарядов в день, в то время как США производит 85 тысяч снарядов в год. Таким образом, ВСУ истратят все запасы Соединенных Штатов менее чем за месяц.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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В миреСШАУкраинаРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
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