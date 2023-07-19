https://ria.ru/20230719/vsu-1885060591.html

Меньше месяца. В США сообщили плохие новости для ВСУ

Меньше месяца. В США сообщили плохие новости для ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023

Меньше месяца. В США сообщили плохие новости для ВСУ

У США не остается боеприпасов из-за помощи Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:23

2023-07-19T14:23

2023-07-19T14:54

в мире

сша

украина

россия

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6806c908619ca4d3610c80d29354d728.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. У США не остается боеприпасов из-за помощи Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted."То, что Пентагон никогда не скажет, то, что никогда не скажет президент: если США сейчас начнут воевать, они не смогут победить ни в одном конфликте. Почему? У нас нет боеприпасов. Почему? Мы все отдали Украине", — сказал он.По словам Риттера, Украина тратит от пяти до семи тысяч артиллерийских снарядов в день, в то время как США производит 85 тысяч снарядов в год. Таким образом, ВСУ истратят все запасы Соединенных Штатов менее чем за месяц.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230719/tank-1885060044.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон