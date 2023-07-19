https://ria.ru/20230719/vsu-1885023671.html

"Что ты можешь сделать?" Боец ВСУ рассказал о страшном оружии России

"Что ты можешь сделать?" Боец ВСУ рассказал о страшном оружии России - РИА Новости, 19.07.2023

"Что ты можешь сделать?" Боец ВСУ рассказал о страшном оружии России

ВСУ беззащитны против российской авиации, рассказал Wall Street Journal украинский солдат с позывным Грек. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:12

2023-07-19T12:12

2023-07-19T15:52

в мире

киев

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ВСУ беззащитны против российской авиации, рассказал Wall Street Journal украинский солдат с позывным Грек."Наша "вездесущая" проблема — это небо. Когда противник видит все поле боя, что можно сделать?" — сказал он.Солдат добавил, что ВСУ испытывают острую нехватку снаряжения. По словам Грека, Запад допустил ошибку, предоставив Киеву танки и бронетехнику, но не обеспечив их защиту от российских истребителей и ПВО.Это все равно что подарить велосипед без педалей, резюмировал солдат.Контрнаступление ВСУ началось с 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Однако, как отмечал президент России Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск ни на одном направлении противник успеха не добился. Все предпринятые украинской армией попытки продвижения провалились, она несет большие потери.

https://ria.ru/20230717/tank-1884515039.html

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в мире, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины