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"Что ты можешь сделать?" Боец ВСУ рассказал о страшном оружии России
"Что ты можешь сделать?" Боец ВСУ рассказал о страшном оружии России - РИА Новости, 19.07.2023
"Что ты можешь сделать?" Боец ВСУ рассказал о страшном оружии России
ВСУ беззащитны против российской авиации, рассказал Wall Street Journal украинский солдат с позывным Грек. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:12
2023-07-19T12:12
2023-07-19T15:52
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ВСУ беззащитны против российской авиации, рассказал Wall Street Journal украинский солдат с позывным Грек."Наша "вездесущая" проблема — это небо. Когда противник видит все поле боя, что можно сделать?" — сказал он.Солдат добавил, что ВСУ испытывают острую нехватку снаряжения. По словам Грека, Запад допустил ошибку, предоставив Киеву танки и бронетехнику, но не обеспечив их защиту от российских истребителей и ПВО.Это все равно что подарить велосипед без педалей, резюмировал солдат.Контрнаступление ВСУ началось с 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Однако, как отмечал президент России Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск ни на одном направлении противник успеха не добился. Все предпринятые украинской армией попытки продвижения провалились, она несет большие потери.
https://ria.ru/20230717/tank-1884515039.html
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в мире, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Что ты можешь сделать?" Боец ВСУ рассказал о страшном оружии России
WSJ: солдат ВСУ рассказал о беззащитности армии перед российской авиацией