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Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму
Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023
Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму
Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на военном полигоне в Кировском районе в Крыму, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:33
2023-07-19T13:33
2023-07-19T16:01
россия
владимир путин
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на военном полигоне в Кировском районе в Крыму, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Разумеется, все докладывается президенту", — сказал он.Песков отметил, что власти региона отреагировали "очень оперативно". Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, возгорание произошло на военном полигоне в Кировском районе.Из-за пожара перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию.Администрация региона планирует эвакуировать из четырех близлежащих сел более двух тысяч человек.
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россия, владимир путин, сергей аксенов (политик)
Россия, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик)
Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму
Песков: Путину доложили о возгорании на военном полигоне в Кировском районе в Крыму
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на военном полигоне в Кировском районе в Крыму, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Разумеется, все докладывается президенту", — сказал он.
Песков отметил, что власти региона отреагировали "очень оперативно".
Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов
, возгорание произошло на военном полигоне в Кировском районе
.
Из-за пожара перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию.
Администрация региона планирует эвакуировать из четырех близлежащих сел более двух тысяч человек.