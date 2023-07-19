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Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023
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13:33 19.07.2023 (обновлено: 16:01 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/vozgoranie-1885047526.html
Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму
Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023
Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму
Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на военном полигоне в Кировском районе в Крыму, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:33
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россия
владимир путин
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на военном полигоне в Кировском районе в Крыму, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Разумеется, все докладывается президенту", — сказал он.Песков отметил, что власти региона отреагировали "очень оперативно". Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, возгорание произошло на военном полигоне в Кировском районе.Из-за пожара перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию.Администрация региона планирует эвакуировать из четырех близлежащих сел более двух тысяч человек.
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россия, владимир путин, сергей аксенов (политик)
Россия, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик)
Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму

Песков: Путину доложили о возгорании на военном полигоне в Кировском районе в Крыму

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на военном полигоне в Кировском районе в Крыму, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Разумеется, все докладывается президенту", — сказал он.
Песков отметил, что власти региона отреагировали "очень оперативно".
Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, возгорание произошло на военном полигоне в Кировском районе.
Из-за пожара перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию.
Администрация региона планирует эвакуировать из четырех близлежащих сел более двух тысяч человек.
Пожар на военном полигоне в КрымуПожар на военном полигоне в Крыму
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РоссияВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)
 
 
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