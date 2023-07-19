https://ria.ru/20230719/vozgoranie-1885047526.html

Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму

Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023

Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму

Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на военном полигоне в Кировском районе в Крыму, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:33

2023-07-19T13:33

2023-07-19T16:01

россия

владимир путин

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на военном полигоне в Кировском районе в Крыму, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Разумеется, все докладывается президенту", — сказал он.Песков отметил, что власти региона отреагировали "очень оперативно". Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, возгорание произошло на военном полигоне в Кировском районе.Из-за пожара перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию.Администрация региона планирует эвакуировать из четырех близлежащих сел более двух тысяч человек.

россия

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2023

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россия, владимир путин, сергей аксенов (политик)