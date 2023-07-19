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Источник: ГД рассмотрит проект о трудовом воспитании во II чтении 20 июля
Источник: ГД рассмотрит проект о трудовом воспитании во II чтении 20 июля - РИА Новости, 19.07.2023
Источник: ГД рассмотрит проект о трудовом воспитании во II чтении 20 июля
Госдума 20 июля рассмотрит законопроект о трудовом воспитании во втором чтении, сообщил журналистам источник в ГД. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:22
2023-07-19T18:22
2023-07-19T20:58
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума 20 июля рассмотрит законопроект о трудовом воспитании во втором чтении, сообщил журналистам источник в ГД."Пленарное заседание 20 июля <…> О трудовом воспитании обучающихся – второе чтение", - сказал источник в Думе.Законопроект предлагает скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.Ранее комитет ГД по просвещению также одобрил ряд поправок к законопроекту, в частности, об изменении названия предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины" и о выдаче серебряных медалей "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам. Кроме того, поправками закрепляется полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.
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Источник: ГД рассмотрит проект о трудовом воспитании во II чтении 20 июля
Госдума рассмотрит проект о трудовом воспитании во II чтении 20 июля
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума 20 июля рассмотрит законопроект о трудовом воспитании во втором чтении, сообщил журналистам источник в ГД.
"Пленарное заседание 20 июля <…> О трудовом воспитании обучающихся – второе чтение", - сказал источник в Думе.
Законопроект предлагает скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
Ранее комитет ГД по просвещению также одобрил ряд поправок к законопроекту, в частности, об изменении названия предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины" и о выдаче серебряных медалей "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам. Кроме того, поправками закрепляется полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.
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