https://ria.ru/20230719/vospitanie-1885142107.html

Источник: ГД рассмотрит проект о трудовом воспитании во II чтении 20 июля

Источник: ГД рассмотрит проект о трудовом воспитании во II чтении 20 июля - РИА Новости, 19.07.2023

Источник: ГД рассмотрит проект о трудовом воспитании во II чтении 20 июля

Госдума 20 июля рассмотрит законопроект о трудовом воспитании во втором чтении, сообщил журналистам источник в ГД. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:22

2023-07-19T18:22

2023-07-19T20:58

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума 20 июля рассмотрит законопроект о трудовом воспитании во втором чтении, сообщил журналистам источник в ГД."Пленарное заседание 20 июля <…> О трудовом воспитании обучающихся – второе чтение", - сказал источник в Думе.Законопроект предлагает скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.Ранее комитет ГД по просвещению также одобрил ряд поправок к законопроекту, в частности, об изменении названия предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины" и о выдаче серебряных медалей "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам. Кроме того, поправками закрепляется полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.

https://ria.ru/20230606/dz-1876549888.html

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