Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о единых электронных визах для недружественных стран - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
20:20 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/visa-1885162199.html
Голикова рассказала о единых электронных визах для недружественных стран
Голикова рассказала о единых электронных визах для недружественных стран - РИА Новости, 19.07.2023
Голикова рассказала о единых электронных визах для недружественных стран
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нецелесообразно исключать возможность получения единой электронной визы на въезд в Россию гражданам из... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:20
2023-07-19T20:20
туризм
россия
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нецелесообразно исключать возможность получения единой электронной визы на въезд в Россию гражданам из недружественных стран. "Проработали этот вопрос и представляется важным сказать следующее: мы считаем нецелесообразным в качестве ответной меры на недружественные действия официальных властей государств исключать для их граждан возможность получения единой электронной визы для краткосрочных поездок в нашу страну", – сказала Голикова во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции в среду. "Что касается владельцев дипломатических и служебных паспортов иностранных государств из недружественных стран, возможность получения единой электронной визы будет невозможна, – добавила Голикова.
https://ria.ru/20230411/kamerun-1864412379.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна голикова
Туризм, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о единых электронных визах для недружественных стран

Голикова: единая электронная виза будет выдаваться гражданам недружественных стран

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нецелесообразно исключать возможность получения единой электронной визы на въезд в Россию гражданам из недружественных стран.
"Проработали этот вопрос и представляется важным сказать следующее: мы считаем нецелесообразным в качестве ответной меры на недружественные действия официальных властей государств исключать для их граждан возможность получения единой электронной визы для краткосрочных поездок в нашу страну", – сказала Голикова во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции в среду.
"Что касается владельцев дипломатических и служебных паспортов иностранных государств из недружественных стран, возможность получения единой электронной визы будет невозможна, – добавила Голикова.
Вид на столицу Камеруна Яунде - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Россиянам по электронной визе стала доступна еще одна страна Африки
11 апреля, 10:46
 
ТуризмРоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала