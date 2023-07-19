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Голикова рассказала о единых электронных визах для недружественных стран
Голикова рассказала о единых электронных визах для недружественных стран - РИА Новости, 19.07.2023
Голикова рассказала о единых электронных визах для недружественных стран
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нецелесообразно исключать возможность получения единой электронной визы на въезд в Россию гражданам из... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:20
2023-07-19T20:20
2023-07-19T20:20
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нецелесообразно исключать возможность получения единой электронной визы на въезд в Россию гражданам из недружественных стран. "Проработали этот вопрос и представляется важным сказать следующее: мы считаем нецелесообразным в качестве ответной меры на недружественные действия официальных властей государств исключать для их граждан возможность получения единой электронной визы для краткосрочных поездок в нашу страну", – сказала Голикова во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции в среду. "Что касается владельцев дипломатических и служебных паспортов иностранных государств из недружественных стран, возможность получения единой электронной визы будет невозможна, – добавила Голикова.
https://ria.ru/20230411/kamerun-1864412379.html
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россия, татьяна голикова
Туризм, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о единых электронных визах для недружественных стран
Голикова: единая электронная виза будет выдаваться гражданам недружественных стран
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нецелесообразно исключать возможность получения единой электронной визы на въезд в Россию гражданам из недружественных стран.
"Проработали этот вопрос и представляется важным сказать следующее: мы считаем нецелесообразным в качестве ответной меры на недружественные действия официальных властей государств исключать для их граждан возможность получения единой электронной визы для краткосрочных поездок в нашу страну", – сказала Голикова во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции в среду.
"Что касается владельцев дипломатических и служебных паспортов иностранных государств из недружественных стран, возможность получения единой электронной визы будет невозможна, – добавила Голикова.
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