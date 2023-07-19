https://ria.ru/20230719/vina-1885084951.html

Большинство боевиков "Азова"* не признали вину в суде в Ростове-на-Дону

Большинство боевиков "Азова"* не признали вину в суде в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.07.2023

Большинство боевиков "Азова"* не признали вину в суде в Ростове-на-Дону

Большинство участников националистического батальона "Азов"*, процесс над которыми идет в Южном окружном военном суде, не признают своей вины, передаёт... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:25

2023-07-19T15:25

2023-07-19T15:30

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Большинство участников националистического батальона "Азов"*, процесс над которыми идет в Южном окружном военном суде, не признают своей вины, передаёт корреспондент РИА Новости."Себя виновным не считаю", - заявили большинство из 22 фигурантов.Несколько подсудимых частично признали свою вину, подтвердив участие в нацбатальоне "Азов"*, остальные заявили, что выразят своё отношение к обвинению в ходе прений сторон.Также сегодня судья удовлетворил ходатайство прокурора об изменении статей УК ДНР на УК РФ.По информации прокуратуры ДНР, которая вела расследование, все подсудимые обвинялись в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР. Нескольким фигурантам также предъявлены обвинения в организации деятельности нацбатальона "Азов"*, а большинству - в участии в деятельности "Азова"*.На скамье подсудимых 22 члена "Азова"* - изначально их было 24, но, как сообщал в середине июня гособвинитель, двое были обменяны и более не примут участие в процессе.Следующее заседание пройдет 9 августа.По данным следствия, все подсудимые были взяты в плен в ходе боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории ДНР с марта по май 2022 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230714/obyasneniya-1884104896.html

https://ria.ru/20230712/azov-1883676912.html

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донецкая народная республика, ростов, россия, в мире, вооруженные силы украины