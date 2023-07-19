https://ria.ru/20230719/videoigry-1885136236.html

Путин заявил, что видеоигры должны помогать человеку найти себя

Путин заявил, что видеоигры должны помогать человеку найти себя - РИА Новости, 19.07.2023

Путин заявил, что видеоигры должны помогать человеку найти себя

Видеоигры должны помогать человеку развиваться, помогать найти себя, воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, сейчас... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:54

2023-07-19T17:54

2023-07-19T17:54

россия

казань

владимир путин

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Видеоигры должны помогать человеку развиваться, помогать найти себя, воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, сейчас индустрия видеоигр - это не просто деньги, индустрия должна быть на стыке искусства и образования, заявил президент России Владимир Путин. Одна из участниц заседания предложила президенту провести второй сезон конкурса "Начни игру" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в рамках фиджитал-турнира "Игры будущего", который пройдет в Казани, в феврале 2024 года. "Игра, то, чем вы занимаетесь, это не игрушечное дело. Во-первых, это колоссальный бизнес, мы знаем, просто многомиллиардный, но и, что самое важное, действительно, самое важное, это не деньги, это то, что, как вы верно отметили, это должно быть на стыке искусства и образования. Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в свою очередь отметил, что идея участницы заседания "прекрасная" и он поддерживает такую инициативу, тем более, что игровая индустрия на сегодняшний день активно развивается, она обогнала индустрии кино и музыки, а по данным ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин регулярно играет в видеоигры. "К сожалению, российских движков, на которой мы могли бы создавать наши игры, пока нет, но по поручению Михаила Владимировича (Мишустина) мы в рамках импортозамещения программы обеспечения создали индустриальный центр компетенций, его как раз возглавляют коллеги из "Вконтакте" и они обеспечивают создание вот этого движка", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20230530/videoigry-1875157429.html

https://ria.ru/20230301/redan-1855002148.html

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россия, казань, владимир путин, дмитрий чернышенко